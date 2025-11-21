Mujer leonesa da oportunidad de vida a cinco pacientes al donar sus órganos

León, Guanajuato.- La séptima procuración multiorgánica del año en el HGR No. 58 del IMSS León marcó un momento decisivo para cinco pacientes que esperaban una segunda oportunidad. Una mujer leonesa de 55 años, tras sufrir una hemorragia cerebral, se convirtió en donadora de órganos y tejidos, permitiendo que su hígado, dos riñones y dos córneas fueran destinados a personas que necesitaban un trasplante urgente.

El equipo especializado de la UMAE “Dr. Gaudencio González Garza” del CMN La Raza intervino para la procuración y traslado del hígado y los riñones, donde serán utilizados para trasplantes hepáticos y renales. Las córneas fueron enviadas al HGZ No. 50 del IMSS en San Luis Potosí, donde ayudarán a dos pacientes a recuperar su salud visual.

La doctora Iris Lizeth Escobar Muñoz, responsable de Donación en el HGR No. 58, destacó la coordinación entre áreas del IMSS, el profesionalismo del personal médico y la voluntad de la familia donante como elementos clave para hacer posible esta cadena de vida. Subrayó que el instituto cuenta con amplia experiencia en estos procesos y reiteró la importancia de la donación como un acto que transforma vidas.

El IMSS recordó que las procuraciones también se realizan en los hospitales de Irapuato, León y en el CMNB. Para quienes deseen convertirse en donadores voluntarios, pueden acreditarse a través de las plataformas del CENATRA o del IMSS.