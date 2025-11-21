Sombrero “Carlos Manzo” se vuelve tendencia; aumentan ventas

Michoacán.- El sombrero Sahuayo o de palma de Guerrero que dio nombre a un movimiento nacional después del asesinato de Carlos Manzo subió su demanda. De acuerdo con Changoonga, medio michoacano, en Morelia las ventas del sombrero ‘tipo Manzo’ se incrementaron al 50 por ciento. Mientras que vendedores lo promocionaban por ser el de ‘uso diario’ del funcionario fallecido.

Comerciantes revelaron que, a raíz del siniestro del presidente de Uruapan, el modelo de dicho sombrero comenzó a ser muy solicitado por los compradores, especialmente las versiones más económicas que se encuentran entre los 100 y los 200 pesos. Esta opción resultó más adecuada para quienes pensaban asistir a las marchas y manifestaciones portando el característico ornamento de Manzo.

Entre los precios más altos, este sombrero ronda los 950 pesos, que puede considerarse el modelo artesanal hecho con palma de Guerrero. Además de ello, según Changoonga, algunos vendedores importaron su producto a otros estados como Tijuana, Mérida, el Estado de México, Puebla y Chihuahua, siendo identificado no por su nombre sino por su asociación al funcionario.

Ahora el sombrero es un símbolo de esperanza y resistencia “Carlos Manzo usaba puro Sahuayo Listos@ para este 15 de Noviembre ”, anunciaban los vendedores en Facebook previo a la marcha de la Generación Z y del Movimiento del sombrero. Al parecer, incluso durante las manifestaciones se llevó a cabo la venta de estos artículos.

Aunque locatarios afirmaron que el Sahuayo es requerido durante todo el año, más aún por extranjeros, Manzo aparentemente dio otro significado para muchos mexicanos.