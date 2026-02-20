Muestran las transformaciones urbanas de León en el libro “Donde antes era”

León, Guanajuato.- Hombre de nostalgias y modernidades, el cronista leonés Luis Alegre –ex reportero de buena pluma y aguda investigación- mostró el León que se fue al presentar su libro “Donde antes era”.

El acontecimiento fue parte de las actividades conmemorativas del Aniversario 450 de la Fundación de la ciudad. El Archivo Histórico Municipal de León y la Oficina del Cronista Municipal congregaron en el patio de la antigua cárcel de mujeres a la crema y nata del mundo local amante de la historia y las tradiciones.

Luis Alegre Vega compartió con un público que atiborró el espacio las motivaciones que dieron origen a la obra, así como el proceso de recopilación de fuentes, testimonios y referencias documentales que permiten reconstruir el “donde antes era” de muchos espacios emblemáticos de León. Señaló que el libro busca invitar a la reflexión sobre la evolución urbana y la memoria colectiva que permanece más allá de los cambios físicos de la ciudad.

La obra plantea un recorrido por la memoria urbana de León. Evoca espacios, edificios y escenarios que marcaron distintas etapas de la historia y que hoy forman parte del imaginario colectivo de las y los leoneses.

Carlos Torres Barrientos, Secretario Técnico del Comité León 450, subrayó que esta publicación se integra a los esfuerzos institucionales por conmemorar cuatro siglos y medio de historia, fortaleciendo la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad.

Ahí estuvo también José Eduardo Vidaurri Aréchiga, Cronista de Guanajuato y Presidente de la Asociación de Cronistas del Estado, quien destacó la relevancia del trabajo de investigación histórica y la importancia de preservar la crónica urbana como una herramienta para comprender la transformación social y territorial de nuestras ciudades.

La moderación estuvo a cargo de Pedro Daniel Reveles Reyes, Coordinador de Eventos, Exposiciones y Atención a Visitantes del AHML, quien destacó que este tipo de ejercicios editoriales fortalecen el vínculo entre la Historia y la ciudadanía, acercando el patrimonio documental a los leoneses.

Se contó con la presencia de autoridades municipales e invitados especiales, entre ellos: Pablo Arturo Elizondo Sierra, Secretario del Honorable Ayuntamiento de León; Cecilia Elizabeth Nila García, Titular de la Dirección General del Archivo General del Estado de Guanajuato; el regidor del H. Ayuntamiento de León, Lic. Javier González Saavedra; Sara Cecilia Casillas Martínez, Encargada del Despacho de la Dirección General de Archivos; Rodolfo Herrera Pérez, Director del Archivo Histórico Municipal de León; Claudia Isela Sánchez Alcázar, Directora del Archivo de Trámite; Liseth Aedo Espinosa, Directora General del Instituto Cultural de León; Luz Araceli Andrade Fuentes, Titular de Transparencia Municipal; Juan Pablo Becerra Alcacio, Director de Economía del Municipio de León y el Dr. Juan Bustamante Noriega, Director de Salud Municipal.

Al finalizar el evento, se realizó la entrega gratuita de ejemplares a las y los asistentes, entre quienes destacaron integrantes de la comunidad reporteril leonesa. La obra se encuentra disponible para descarga en formato PDF en la pagina de León en Digital para el público interesado.

Con acciones como esta, el Archivo Histórico Municipal de León y el Cronista de León reafirman su compromiso con la difusión del patrimonio documental y la construcción de una memoria compartida en el marco de los 450 años de la ciudad.