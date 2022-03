Muere periodista rusa durante bombardeo en Kiev, Ucrania

La periodista rusa de ‘The Insider‘, Oksana Baulina, falleció en Kiev, Ucrania, por un bombardeo mientras grababa imágenes de la destrucción provocada por las tropas rusas en un centro comercial en el distrito Podilski de la capital ucraniana.

“También ha muerto otro civil y dos personas más que la acompañaban resultaron heridas y hospitalizadas”, detalló el medio, que extendió sus condolencias a los familiares y amigos de la periodista, que estuvo en Leópolis y Kiev informando de la guerra en Ucrania.

“Antes de unirse a nuestro proyecto de medios, Oksana trabajó como productora para la Fundación Anticorrupción (del opositor ruso Alexei Navalni). Después de que la organización fuera catalogada como extremista, tuvo que abandonar Rusia para continuar informando sobre la corrupción del gobierno ruso para The Insider“, señaló.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) señaló en su cuenta oficial de Twitter que “los periodistas no deben ser objetivos de guerra”, mientras que la Federación Europea de Periodistas (EFJ) también condenó el “bombardeo de objetivos civiles por parte del Ejército ruso”.

That’s how I’ll remember Oksana. Always at the front of any picket line, immensely resourceful, incredibly brave but never reckless or irresponsible, always directing her superhuman energy to the most righteous causes. And a life she gave up for this without a second thought. pic.twitter.com/C6DoA5H5g3

— Alexey Kovalyov (@Alexey__Kovalev) March 23, 2022