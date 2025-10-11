Después de 3 años, homicida de Salamanca recibe condena

Salamanca, Guanajuato.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró obtener una sentencia condenatoria de 27 años de prisión en contra de JESÚS MANUEL “N” por el delito de homicidio calificado, ocurrido el 3 de septiembre de 2022, en la ciudad de Salamanca.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas del 3 de septiembre de 2022, cuando la víctima, quien circulaba en su bicicleta por un camino de terracería que conecta la colonia El Vergel con la comunidad de Sardinas, se encontró con el ahora sentenciado. En ese momento, sin mediar palabra, JESÚS MANUEL “N”, sacó una pistola tipo escuadra y le disparó en dos ocasiones causándole heridas de gravedad.

Tras perpetrar el homicidio, el agresor se retiró del lugar en una motocicleta con rumbo a la ciudad de Salamanca. Gracias a las labores de investigación, que incluyeron análisis pericial, recolección de pruebas y testimonios, la Fiscalía General del Estado logró identificar al agresor y detenerlo para presentarlo ante la justicia.

El Juez correspondiente, al valorar las pruebas presentadas, dictó la sentencia de 27 años de prisión por el delito de homicidio calificado a JESÚS MANUEL “N”.