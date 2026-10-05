Hay trabajo en el INE checa la convocatoria

Guanajuato, Guanajuato.- El Consejo General del Instituto Nacional Electoral, aprobó el Acuerdo mediante el cual se establecen los “Lineamientos para integrar los Consejos Locales y Distritales para los Procesos Electorales Federales 2026-2027”. El INE también lanzó la convocatoria para participar integrando los Consejos Distritales.

El Acuerdo INE/CG1127/2025, señala que los Consejos Distritales, son los órganos subdelegacionales de dirección constituidos en cada uno de los Distritos Electorales, que se instalan y sesionan durante los Procesos Electorales.

El INE por medio de este acuerdo, dio a conocer la convocatoria dirigida a la ciudadanía interesada en participar integrando los Consejos Distritales, que se encuentran disponibles para su consulta en los estrados de los órganos desconcentrados, así como en la página de internet www.ine.mx.

Sabías que…Las personas interesadas en participar como Consejeras o Consejeros Electorales de los Consejos Distritales, deberán realizar su inscripción de manera personal, en el sitio https://consejos.ine.mx/, a partir del 16 de octubre del año en curso. Para mayores informes, podrán comunicarse al 4731020700, extensión 110012 o enviar un correo a gto.aspirantes.pe2026@ine.mx

Así mismo, para el cotejo de documentos podrán acudir del 16 al 31 de octubre de 2026 a la Junta Local Ejecutiva con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas y sábados de 9:00 a 14:00 horas y en las Juntas Distritales Ejecutivas, de lunes a viernes de 8:30 a 16:00 horas (hora local).

La ubicación de las Juntas Local y Distritales en Guanajuato es posible consultarla en https://cartografia.ine.mx/sige8/ubicatujunta