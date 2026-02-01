Muere hombre intoxicado en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre de 51 años perdió la vida y su esposa fue hospitalizada luego de que al parecer ambos inhalaran monóxido de carbono al encender carbón dentro de una habitación para mitigar el frío de la madrugada, en la comunidad de Rancho Nuevo del Llanito, en el municipio de Irapuato.

De acuerdo con los primeros reportes, la pareja había colocado carbón encendido en un recipiente al interior de una recámara con la intención de calentar el cuarto. Sin embargo, la combustión en un espacio cerrado provocó la acumulación de gases tóxicos. La mujer, quien recién había llegado de su jornada laboral en la misma comunidad, presentó síntomas de intoxicación y fue trasladada a un hospital, donde permanece bajo atención médica.

Paramédicos y cuerpos de emergencia acudieron al domicilio tras el reporte de una persona inconsciente. Al ingresar, localizaron al hombre sin signos vitales. Autoridades acordonaron la zona y realizaron las diligencias correspondientes para confirmar que el fallecimiento fue consecuencia de intoxicación por monóxido de carbono.