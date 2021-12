Muere hijo del ‘Terrible’ Morales a los 23 años; el boxeo mexicano está de luto

El boxeo mexicano está de luto, después de que se diera a conocer que el hijo de Erik “Terrible” Morales, José Fernando Morales Anaya, perdiera la vida a los 23 años de edad. Dicha noticia fue dada a conocer por el mismo exboxeador a través de sus redes sociales.

El “Terrible” compartió por este medio una serie de mensajes y fotografías, en las cuales recordaba a su hijo deseando que tenga el descanso eterno; no obstante, no se dio detalles sobre los motivos que llevaron a su deceso.

“Te amo mi Fer, que Dios te cuide y te tenga en su gloria. José Fernando Morales Anaya ! Mi Ferny”, escribió el expugilista mexicano, quien acompañó los mensajes con fotografías al lado de su hijo en diferentes etapas de su vida.

Figuras del boxeo reacciona ante la lamentable noticia

Tras darse a conocer el fallecimiento, el gremio del deporte se pronunció al respecto, siendo Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, una de las primeras personas que le mandó sus condolencias al “Terrible” Morales.

“Querido Erik. La comunidad del boxeo del mundo se une en oración por el eterno descanso de tu hijo Fernando rogándole a Dios te acompañe junto a tu familia en este proceso que ningún padre debería de vivir”, escribió Sulaiman en Twitter.

The boxing community of the world joins in prayer and grief for the passing away of @terrible100 Erik Morales son Fernando . May the grace of God stay close to him and his family during these process pic.twitter.com/5Afc0J2sJ6

