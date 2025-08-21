Movimiento Ciudadano busca frenar incremento de pasaje en Salamanca

Guanajuato, Guanajuato.- El grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentó una propuesta de punto de acuerdo para exhortar al Ayuntamiento de Salamanca a no aprobar ningún incremento tarifario sin que previamente se realicen estudios técnicos, económicos y sociales que permitan valorar con objetividad las afectaciones para la ciudadanía.

De igual manera, solicitar a la Contraloría Municipal de ese municipio, a iniciar los procedimientos correspondientes para sancionar a las personas responsables de haber anunciado o promovido el aumento al pasaje sin apego a la legalidad vigente.

El emecista Rodrigo González Zaragoza manifestó que el aumento en la tarifa del transporte público en diversos municipios de Guanajuato ha generado inquietud en la ciudadanía, pues afecta directamente la economía doméstica de millones de usuarios que dependen diariamente de este servicio esencial.

Comentó que, cuando el costo del transporte aumenta, las familias destinan una mayor proporción de su presupuesto a movilizarse, lo cual puede provocar recortes en consumo de alimentos, salud o educación.

Asimismo, reveló que un estudio realizado por la Bancada Naranja arrojó que, más del 74% de los habitantes considera que el transporte público es costoso, especialmente en relación con la calidad que se ofrece, y que 80% de los usuarios están insatisfechos, en parte por tiempos de espera promedio de hasta 40 minutos, lo que afecta directamente su productividad y organización diaria.

González Zaragoza argumentó que, además, en el foro denominado “Transporte público digno y de futuro” se expusieron otros mecanismos para no afectar la economía de las familias guanajuatenses, uno de ellos es la creación de un subsidio estatal, como ya existe en Ciudad de México, Jalisco o Nuevo León.

Para finalizar, el legislador comentó que, el incremento en la tarifa del transporte público constituye una carga económica significativa para los usuarios, particularmente para aquellos con menores ingresos, y genera un aumento en la insatisfacción respecto al servicio.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Movilidad y Seguridad Vial para su estudio y dictamen.