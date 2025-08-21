Secretaría de Economía y UG realizan Enlace Laboral en Guanajuato, ofrecen más de 890 vacantes

Guanajuato, Gto.- El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Economía y en colaboración con la Universidad de Guanajuato, realizó un Enlace Laboral que reunió a 58 empresas con más de 890 vacantes en sectores como automotriz, servicios, manufactura, entre otros.

Bajo el liderazgo de la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, el Gobierno de la Gente reafirma su compromiso de abrir las puertas del desarrollo económico y social a las juventudes, generando espacios que impulsen su crecimiento profesional y fortalezcan el futuro de Guanajuato.

La Secretaria de Economía, Claudia Cristina Villaseñor Aguilar, destacó que estos eventos son un puente efectivo entre empresas y buscadores de empleo. “Hoy más que buscar un empleo, están trazando su camino para el futuro. Estos Enlaces Laborales son un puente que conecta al talento joven con las oportunidades del sector productivo, para que cada paso que den los acerque al trabajo que merecen”, resaltó.

Villaseñor Aguilar agregó que además, tenemos disponible la plataforma digital Coneecta (coneecta.guanajuato.gob.mx), que concentra más de 1,900 empresas registradas y más de 17 mil 500 oportunidades de empleo, accesibles en todo momento.

Entre las empresas que participaron se encuentran: Asahi, Ashimori, Bachoco, BioPappel, BorgWarner, Cultural Care, Nestlé, Nidec, Liverpool, Chedraui, Grupo Kurin, Price Shoes, Recicla.Lo, Hospital Mac, Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre otras.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), más de un millón de guanajuatenses cuentan hoy con un empleo formal. Entre 2022 y 2024, el porcentaje de personas sin seguridad social disminuyó del 50.2 % al 46.0 %, lo que significa que más de 239 mil personas accedieron a este derecho, colocando a la entidad en el 2do. lugar nacional con mayor avance en este rubro.

Con estas acciones, el Gobierno de la Gente refrenda su compromiso de seguir creando las condiciones necesarias para que la iniciativa privada genere y conserve empleos formales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las y los guanajuatenses, impulsando así un futuro con más oportunidades y bienestar para todos.