Capacitan a personal del CAM para mejorar atención ciudadana en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de brindar servicios más fáciles, rápidos, eficientes y sin complicaciones, directores generales, de área y personal de atención en ventanilla que operan en el Centro de Atención Municipal (CAM) fueron capacitados por el serviciólogo latinoamericano Miguel Uribe.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó la importancia de preparar y sensibilizar al personal que brinda atención directa e indirecta a la ciudadanía, pues todos los integrantes del CAM deben ofrecer un servicio digno, adecuado y eficaz. Recordó que, desde el inicio de su Administración, se ha consolidado un gobierno de puertas abiertas, transparente y centrado en las personas.

“El objetivo es seguir fortaleciendo al Gobierno de Irapuato como un gobierno cercano, sensible y de puertas abiertas, que brinde un servicio de excelencia a la población. El Centro de Atención Municipal es clave, porque desde este espacio podemos recordar la importancia de que los servidores públicos estemos siempre dispuestos a dar nuestra mejor sonrisa y la mejor atención a la ciudadanía”, señaló.

Durante la ponencia “Haz que suceda en Irapuato”, Miguel Uribe compartió actividades y recomendaciones para sensibilizar a los asistentes sobre la importancia de la atención ciudadana, invitándolos a tratar a cada persona con empatía y respeto, como a cada uno le gustaría ser tratado.

Las acciones impulsadas en el CAM permitirán reducir tiempos de respuesta y mejorar los trámites, consolidando así un espacio eficiente para la ciudadanía. Este proyecto forma parte del eje “Tu Voz Decide”, incluido en el Programa de Gobierno Municipal y alineado con la estrategia Irapuato 27, hoja de ruta ambiciosa y humana con la que se materializará la transformación del bienestar para las y los irapuatenses.