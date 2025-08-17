Esquema de arrendamiento “garantizaría” la seguridad pública para Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- El tesorero municipal de Irapuato Miguel Ángel Fonseca, afirmó que el esquema de arrendamiento del parque vehicular para garantizar la seguridad pública del municipio seguirá vigente durante la próxima administración, pese a la denuncia que el partido Morena interpuso en su contra por presuntas irregularidades en este proceso.

El funcionario sostuvo que el contrato será estructurado para garantizar que las áreas operativas del gobierno local y en especial de la Secretaria de Seguridad Ciudadana mantengan su movilidad y capacidad de respuesta, sin que el cambio de administración afecte la prestación de servicios. “No habrá interrupciones; las direcciones contarán con unidades en buen estado para seguir trabajando”, aseguró.

El funcionario explicó que el contrato será diseñado para abarcar un periodo que trasciende el cambio de administración, de manera que no exista un vacío en el servicio ni en la disponibilidad de unidades. “La intención es que las direcciones y dependencias sigan contando con vehículos en óptimas condiciones para cumplir con sus funciones, sin que el proceso de entrega recepción entre administraciones deje a la ciudad sin vehículos para realizar las labores de seguridad ciudadana” afirmó Fonseca.

De acuerdo con el tesorero, el modelo de arrendamiento permitirá una renovación más rápida de vehículos, menores gastos de mantenimiento y mayor eficiencia, especialmente en áreas como Seguridad Pública y Servicios Municipales.

Sobre la denuncia presentada por Morena, el funcionario defendió la legalidad y transparencia del procedimiento. Explicó que la licitación en caso de que sea aprobada por el ayuntamiento, se realizará conforme a la normatividad y que toda la documentación estará disponible para su revisión. “Estamos tranquilos; todo se hizo en apego a la ley”, afirmó.

La denuncia de Morena fue ingresada ante instancias correspondientes y señala posibles anomalías en este proceso, sin embargo, el tesorero reiteró que el esquema de arrendamiento, beneficiará a la administración actual y a la siguiente