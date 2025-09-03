Motociclista muere al impactarse contra una camioneta en la Irapuato-Pueblo Nuevo

Irapuato, Guanajuato.- Un motociclista perdió la vida al chocar contra una camioneta en la carretera Irapuato – Pueblo Nuevo.

Un joven que circulaba proveniente de la comunidad de Tomelopitos, con destino hacia Irapuato, perdió el control del vehículo, derrapó, se impactó contra la camioneta y a consecuencia del golpe el hombre murió.

Testigos que observaron el accidente manifestaron que el conductor de la camioneta al tratar de realizar un rebase al parecer se le cerró a la motocicleta, lo que provocó que el joven perdiera el control de la moto.

A la zona del accidente llegó una señora quien se identificó como la esposa quien aseguró que el joven contaba con 28 años de edad y era originario de la comunidad de Tomelopitos.

La zona quedó acordonada por elementos de la Policía Municipal, quienes arribaron al lugar del accidente, así mismo, peritos investigadores de la Fiscalía General del Estado quienes iniciaron una carpeta de investigación para deslindar las responsabilidades.

El cuerpo del joven fue trasladado por al Servicio Médico Forense para que se le practiquen los exámenes que corresponden según lo dicta la ley para estos casos.