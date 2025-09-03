Irapuato: de uno a dos homicidios dolosos diarios en agosto

Irapuato, Guanajuato.- Con un promedio de uno a dos homicidios dolosos diarios durante el mes de agosto, Irapuato mantiene el promedio de asesinatos diarios en 2025, ya que casi todos los días al menos una persona es víctima de homicidio doloso. No obstante, las estadísticas del Observatorio Ciudadano Irapuato ¿Cómo vamos? registran un aumento en asesinatos desde julio.

De enero a junio, las cifras de fallecidos han rondado entre 20 a 30 víctimas. Sin embargo, los números se dispararon en julio, con el descubrimiento de la fosa clandestina, en donde se hallaron 31 cuerpos, por lo que a cierre de mes se contabilizaron 42 personas sin vida.

En agosto se registró una víctima menos, pero se descartan eventos extraordinarios como masacres o fosas. Este fue un mes que muestra una violencia disparada que a su vez es parte de la rutina en la vida de los ciudadanos, suyo punto máximo fue el día 26 con 6 homicidios dolosos.

Según el observatorio, el 94 por ciento de los eventos estuvieron relacionados con el crimen organizado y el 6 por ciento se dividió en las causas de riña y violencia familiar. Ello quiere decir que, de 33 situaciones, únicamente una fue atribuida a una riña familiar.

Asimismo, en 29 eventos los agraviados fallecieron por impactos de bala, en tanto que en 2 fueron atacadas con armas punzocortantes y en 3 se desconoce. De ahí que el 22 por ciento murieran en el lugar de la agresión y por las heridas producidas. Por otro lado, el 78 por ciento no se pudo determinar.

Otro dato importante es que en agosto, a diferencia de la mayoría de estadísticas, en las que no hay información completa del género de las víctimas, la evidencia señaló que no fue posible identificar a una persona, pero 31 cuerpos correspondían a hombres y 9 eran mujeres.

Los homicidios dolosos se cometieron en colonias y comunidades como El Encino Copal, San Vicente, el Ejido Irapuato, San Antonio de Bernales, Rancho Nuevo de Yostiro y el Barrio de la Calzada de Guadalupe.