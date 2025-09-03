Dos hombres resultan heridos en ataque a balazos en la Nuevo México

Irapuato, Guanajuato.- Dos hombres fueron heridos en un ataque armado en Irapuato, la familia de las víctimas trasladó a los heridos a recibir ayuda médica en un auto particular.

Según testigos de los acontecimientos señalaron que personas armadas se acercaron hacia sus víctimas y al estar cerca de ellos dispararon en varias ocasiones, posteriormente huyeron con rumbos desconocido.

Los vecinos refirieron que uno de los hombres balaceados tiene aproximadamente 20 años de edad, el cual se encontraba acompañado de otra persona de 35 años de edad.

El ataque ocurrió en la calle Atzacoalco de la colonia Nuevo México, al lugar arribaron elementos de la Policía Municipal, así como oficiales de la Guardia Nacional. La Fiscalía General del Estado ya investiga los hechos