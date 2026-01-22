Cambian a vocal ejecutivo del INE en Guanajuato: lo mandan a Chiapas

Guanajuato, Guanajuato.- La Junta General Ejecutiva (JGE) del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 17 cambios de adscripción de personas titulares de las Vocalías Ejecutivas en sus Juntas Locales: entre ellas destaca el cambio de Jaime Juárez Jasso, que es enviado a Chiapas; lo sustituye Ana Lilia Pérez Mendoza, que estaba en Querétaro.

Se trata de 17 movimientos vinculados con las entidades federativas de Baja California, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, que entrarán en vigor a partir del próximo 1 de marzo.

En sesión ordinaria, la Consejera Presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala sostuvo que “entre las responsabilidades superiores que tenemos en esta Junta General Ejecutiva, todos y todas las que la integramos, es la salvaguarda del Servicio Profesional Electoral Nacional” (SPEN).

Por ello, reconoció el trabajo puntual, técnico y profesional, realizado por la Secretaría Ejecutiva, la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional y la Dirección Ejecutiva para hacer el análisis de los movimientos, pues derivado del Programa de Retiro Voluntario se generaron vacantes que abrieron oportunidades a las y los integrantes del SPEN.

La Secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Arlett Espino, aseveró que se trató de cambios necesarios para renovar y, con ello, apoyar “este gran trabajo que se hace de la organización de elecciones desde las entidades federativas”, además de que hubo otras ratificaciones para que en algunas delegaciones se impulsaran los liderazgos femeninos.

Las y los Directores Ejecutivos integrantes de la JGE manifestaron por separado que estos cambios buscan asegurar la continuidad administrativa y operativa del INE, fortaleciendo su conducción territorial; reconocieron el manejo estratégico realizado para mantener los liderazgos y los talentos del Instituto en todo el país, y destacaron la implementación de una política laboral incluyente, humanista, donde las y los trabajadores son considerados un eje principal.

Los cambios de adscripción por necesidades del SPEN aprobador por la JGE son los siguientes: