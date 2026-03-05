Aprueban nueva Ley de Transparencia en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Con el respaldo del PAN y PRD, el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, así como reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con el propósito de consolidar un modelo más eficiente de acceso a la información y fortalecer la rendición de cuentas en el estado.

Durante su intervención, el diputado Juan Carlos Romero Hicks señaló que la reforma en materia de transparencia responde a una serie de cambios constitucionales y legales recientes a nivel federal y estatal, que obligan a las entidades a adecuar su marco jurídico para garantizar el derecho de acceso a la información.

Explicó que la nueva legislación establece elementos relevantes como la distribución de competencias entre autoridades, las bases para garantizar el acceso a la información pública y la promoción de una cultura de transparencia. Asimismo, destacó que el modelo contempla componentes esenciales como el acceso a la información, la transparencia proactiva por parte de los sujetos obligados y la protección de los datos personales.

Romero Hicks también advirtió que uno de los retos del nuevo esquema será asegurar que la ciudadanía tenga claridad sobre las instancias responsables de garantizar este derecho, tras la desaparición del órgano garante estatal. En ese sentido, enfatizó la importancia de fortalecer los mecanismos institucionales que permitan prevenir malas prácticas y mejorar la rendición de cuentas.

“Sin transparencia y acceso a la información se dificulta la denuncia y la identificación de malas prácticas en la gestión de los recursos públicos”, subrayó.

Finalmente, señaló que el siguiente paso será la transición institucional para que las autoridades y sujetos obligados implementen el nuevo modelo, así como continuar fortaleciendo el sistema estatal de transparencia y combate a la corrupción.