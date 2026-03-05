Aprueban nueva Ley de Transparencia en Guanajuato

Con respaldo de PAN y PRD, el Congreso estatal avaló la nueva legislación para reorganizar el acceso a la información pública y fortalecer la rendición de cuentas

Redacción Notus5 marzo, 2026

Guanajuato, Gto.- Con el respaldo del PAN y PRD, el Congreso del Estado aprobó la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, así como reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, con el propósito de consolidar un modelo más eficiente de acceso a la información y fortalecer la rendición de cuentas en el estado.

Durante su intervención, el diputado Juan Carlos Romero Hicks señaló que la reforma en materia de transparencia responde a una serie de cambios constitucionales y legales recientes a nivel federal y estatal, que obligan a las entidades a adecuar su marco jurídico para garantizar el derecho de acceso a la información.

Explicó que la nueva legislación establece elementos relevantes como la distribución de competencias entre autoridades, las bases para garantizar el acceso a la información pública y la promoción de una cultura de transparencia. Asimismo, destacó que el modelo contempla componentes esenciales como el acceso a la información, la transparencia proactiva por parte de los sujetos obligados y la protección de los datos personales.

Romero Hicks también advirtió que uno de los retos del nuevo esquema será asegurar que la ciudadanía tenga claridad sobre las instancias responsables de garantizar este derecho, tras la desaparición del órgano garante estatal. En ese sentido, enfatizó la importancia de fortalecer los mecanismos institucionales que permitan prevenir malas prácticas y mejorar la rendición de cuentas.

“Sin transparencia y acceso a la información se dificulta la denuncia y la identificación de malas prácticas en la gestión de los recursos públicos”, subrayó.

Finalmente, señaló que el siguiente paso será la transición institucional para que las autoridades y sujetos obligados implementen el nuevo modelo, así como continuar fortaleciendo el sistema estatal de transparencia y combate a la corrupción.

Redacción Notus5 marzo, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información