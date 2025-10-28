MORENA presenta su agenda legislativa para el segundo año de ejercicio

Guanajuato, Guanajuato.- El Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional presentó su agenda legislativa para el segundo año de ejercicio legal con cinco ejes de trabajo: Humanismo Mexicano, Austeridad y Combate a la Corrupción, Bienestar Universal, Derechos Humanos y Combate a la Violencia y por la Reconstrucción de la Paz.

Planteó impulsar la Cuarta Transformación y consolidar un proyecto de estado enfocado en el bienestar de la gente, no en los intereses de unos cuantos.

La diputada Miriam Reyes Carmona explicó lo relativo al Humanismo Mexicano, eje que “es el corazón del movimiento y busca poner al pueblo en el centro de todas las leyes, es la manera en que la Cuarta Transformación defiende la dignidad humana, la justicia social y el bienestar colectivo”, señaló-

La diputada Hades Aguilar planteó el eje de Austeridad y Combate a la Corrupción. Se pronunció en contra de las privatizaciones y destacó que van a poner a trabajar a la Auditoría Superior del Estado y a la Fiscalía Especializada en combate a la corrupción.

Ernesto Millán planteó el eje de Bienestar Universal, con el que buscan revertir las políticas neoliberales. Destacó la importancia de fortalecer los municipios como el primer contacto con la gente. El diputado Antonio Churand Sorzano reafirmó el compromiso con un sistema de salud universal y de calidad.

El eje de Derechos Humanos fue expuesto por la diputada Plásida Calzada Velázquez, quien se centró en la defensa de los grupos vulnerables, resaltando el trabajo por las comunidades indígenas. Resaltó que legislarán para beneficiar a más de 67,000 personas indígenas que habitan en el estado. El diputado David Martínez Mendizábal añadió que se insistirá en el apoyo real a víctimas y en la conexión con las causas sociales.

Maribel Aguilar presentó el eje de Combate a la Violencia y Reconstrucción de la Paz. Dijo que la violencia es resultado de la descomposición social y la falta de oportunidades.

La presentación fue encabezada por el coordinador de la bancada, el diputado Ricardo Ferro Baeza, y acompañado por los legisladores David Martínez Mendizábal, Hades Berenice Aguilar Castillo, Miriam Reyes Carmona, Ernesto Millán Soberanes, Plásida Calzada Velázquez, Maribel Aguilar González, Carlos Abraham Ramos Sotomayor y Antonio Churand Sorzano.

El diputado Ricardo Ferro Baeza subrayó que esta agenda representa la visión de un Guanajuato “más justo, más seguro y más humano”, y que el grupo parlamentario, ahora con once legisladores, trabajará para transformar el estado. Enfatizó que la agenda se guía por la convicción de que: “por el bien de todas y todos, primero los pobres.”

Carlos Abraham Ramos Sotomayor afirmó que Morena atenderá las causas de la inseguridad y reparará los daños de gobiernos anteriores, pues “en el estado de Guanajuato vemos un tejido social roto… El 70% de las y los guanajuatenses se sienten inseguros en este estado… en Guanajuato ya no solamente basta con gobernar, hay que reparar los daños que se han tenido por parte de los gobiernos del Estado. Y para eso tenemos que escuchar al pueblo”.

Ricardo Ferro Baeza reiteró la necesidad de un desarrollo ordenado y una gestión del agua con visión de justicia social, no de negocio.

Destacó también la presencia de integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena: Jesús Garibay Ramírez, Secretario General; Erika Rocha, Secretaria de Finanzas; Cynthia Arellano, Secretaria de Comunicación, Difusión y Propaganda; y Mari Cuervo, Secretaria de Mujeres. Asimismo, se contó con la presencia de la regidora de Guanajuato capital, María Fernanda Arellano.