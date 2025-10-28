Dice el gobierno municipal capitalino que bajó la percepción de inseguridad

Guanajuato, Guanajuato.- De acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondientes al trimestre de septiembre de 2025, la capital se mantiene como la ciudad más segura del estado, al registrar una disminución significativa en la percepción de inseguridad entre su población, según afirmación del gobierno local.

El estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que la percepción de inseguridad en la capital bajó 7 puntos porcentuales respecto al trimestre anterior, al pasar de 71 % a 65.9 %, cifra por debajo del promedio nacional, que se ubica en 63 %.

En contraste con la capital, León registró una percepción de inseguridad de 75.6 %, mientras que Irapuato alcanzó 88.2 %.

En este sentido, la capital destaca por ser el municipio con mejor percepción de desempeño y confianza en la Policía Preventiva Municipal, reflejo del trabajo constante de los elementos, del fortalecimiento de las estrategias de proximidad social y programas de prevención social, señaló la presidencia municipal en un comunicado.