Morena llevará a la Corte el tema del rechazo a la despenalización del aborto

GUANAJUATO, GTO.- El rechazo a la despenalización del aborto se dio en un ambiente de presión e intimidación impulsados por intereses religiosos, económicos y políticos, afirmó el coordinador de la bancada de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), David Martínez Mendizábal.

Acusó que hubo un “golpe parlamentario” derivado de amenazas, campañas de desinformación y uso masivo de recursos para obstaculizar el debate. Anunció una ruta legal conformada por tres acciones concretas: un recurso por agravio comparado, un amparo indirecto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la solicitud de una Alerta de Violencia de Género.

En conferencia de prensa, el Grupo Parlamentario de Morena fijó postura ante el desempate de votación en la sesión del jueves pasado, en el que el Partido Acción Nacional (PAN), en alianza con una diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y otras más del Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) logro el archivo de las propuestas tendientes a la despenalización del aborto.

Martínez Mendizábal afirmó que Morena actuó con libertad de conciencia y coherencia política, y que, lejos de ser una derrota, lo ocurrido es un episodio más en la lucha por el derecho de las mujeres a decidir.

El amparo indirecto será promovido por las omisiones legislativas del Congreso del Estado, que, al desechar las iniciativas, decidió mantener vigentes normas inconstitucionales que vulneran el derecho a decidir. Morena sostiene que esta omisión legislativa representa una falta grave a la obligación impuesta por el artículo 1º de la Constitución, que obliga a todas las autoridades a respetar y garantizar los derechos humanos. A pesar de que la Constitución local incluye una cláusula de protección de la vida desde la concepción, la Suprema Corte ha resuelto que esta no puede utilizarse para restringir derechos fundamentales. En la Acción de Inconstitucionalidad 41/2019, el Pleno de la Corte fue claro: las entidades federativas no pueden justificar con esa cláusula la negación de servicios de salud sexual y reproductiva, ni endurecer las normas sobre la interrupción legal del embarazo. Morena buscará que el Poder Judicial ordene al Congreso legislar en conformidad con estos criterios nacionales e internacionales.

Además, el grupo parlamentario impulsará la declaratoria de una Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado, con base en el hecho de que el Código Penal de Guanajuato penaliza en su totalidad la interrupción del embarazo, impidiendo el reconocimiento efectivo de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, adolescentes y niñas. Esta situación configura un agravio comparado, ya que en 23 entidades del país el aborto ha sido despenalizado total o parcialmente, lo que coloca a las guanajuatenses en una situación de desventaja legal respecto al resto del país. La solicitud será dirigida a la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, en su carácter de órgano autónomo.

Las diputadas y diputados de Morena coincidieron en que el Congreso de Guanajuato está en deuda con las mujeres. María Eugenia García Oliveros reafirmó que esta causa no se abandona, y que se trata de garantizar un derecho, no de imponer una conducta. La legisladora morenista, Jenny García Oliveros, subrayó la importancia del respeto a las decisiones individuales y afirmó: “Morena no mata. Morena no va en contra de la vida. Lo único que pedimos es que se les permita a ellas tomar su decisión”.

La diputada Edith Moreno Valencia, recordó que la lucha por la despenalización tiene más de 20 años en Guanajuato y lamentó que la presencia de mujeres en el poder no se traduzca en justicia para las ciudadanas. Miriam Reyes Carmona, diputada presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, advirtió que negar este derecho perpetúa la violencia institucional y cuestionó los argumentos que niegan la existencia de criminalización. La diputada Maribel Aguilar González señaló que la gobernadora Libia Denisse García ha incumplido sus compromisos con las mujeres y que los servicios de salud siguen siendo insuficientes. En su turno al uso de la voz la diputada Plásida Calzada Velázquez reconoció a los medios y a las colectivas que ayudaron a romper el cerco mediático. Por su parte el diputado Ricardo Ferro Baeza advirtió sobre la gravedad de los embarazos infantiles en el estado y afirmó: “Niñas criando niñas, eso también es violencia”.