Llevan a 800 estudiantes a la Feria de las Fresas gratis

Irapuato, Guanajuato.- Con el objetivo de acercar espacios de recreación, cultura y aprendizaje a la niñez irapuatense, el Gobierno de Irapuato, a través de la Dirección de Educación, encabezada por Joyce Guerrero, coordinó la visita de 24 instituciones educativas a la Feria de las Fresas 2026, para que alrededor de 800 niñas y niños, de 10 escuelas rurales y 14 urbanas, vivan una experiencia inolvidable de manera gratuita.

Las y los estudiantes asisten acompañados por madres y padres de familia, así como por sus maestras, maestros y directivos, quienes también formaron parte de esta experiencia. El traslado se realizó en autobuses proporcionados sin costo, desde las propias escuelas y preescolares hasta el recinto ferial en el Inforum Irapuato, garantizando un acceso seguro y equitativo para todas y todos.

Durante esta jornada, los grupos escolares recorrieron el recinto y disfrutaron de diversas actividades diseñadas para fomentar la convivencia, el aprendizaje y la diversión en un entorno seguro e incluyente.

Entre los principales atractivos, las y los asistentes visitaron el Pabellón Militar, donde conocieron de cerca la labor de las Fuerzas Armadas; disfrutaron de la experiencia inmersiva “Alicia a través de sus sueños”, que combina tecnología, imaginación y narrativa; así como de juegos mecánicos gratuitos y costos preferenciales en alimentos y bebidas, lo que permitió que todas y todos aprovecharan al máximo su visita.

Esta iniciativa busca acercar a niñas, niños y adolescentes de Irapuato a la feria, brindándoles la oportunidad de vivir una experiencia que forma parte de la identidad y tradición del municipio. Como parte de este programa, se llevarán a cabo tres jornadas adicionales durante la próxima semana, ampliando el alcance de este beneficio.

Al respecto, la maestra María Del Carmen de la Comunidad del Copalillo mencionó los beneficios de estas actividades en la integración de los estudiantes.

“Estamos muy contentos, todos los niños felices de venir a esta Feria de las Fresas; estamos muy agradecidos. A los niños les sirve mucho para su integración. Hay quienes no tienen la oportunidad de que sus papás los traigan; este es un momento de convivencia que todos hemos disfrutado”, comentó.

Con estas acciones, el Gobierno de Irapuato reafirma su compromiso de garantizar el acceso equitativo a espacios recreativos y culturales, fortaleciendo el desarrollo integral de la niñez y generando experiencias significativas fuera del aula, consolidando a la Feria de las Fresas 2026 como un espacio incluyente y accesible para todas y todos.