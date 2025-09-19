Encuesta ENVIPE: baja en extorsión y delitos de alto en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- Los datos de la más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), publicada por el INEGI, muestran señales alentadoras que respaldan los esfuerzos estatales en prevención, al reflejar reducciones en delitos de alto impacto y una mayor disposición de la ciudadanía a denunciar.

La encuesta ofrece una fotografía de la situación que vivía Guanajuato durante 2024 y del sentir ciudadano en el primer trimestre de 2025. Esto significa que sus resultados combinan información previa al inicio de la estrategia Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA) —lanzada en noviembre de 2024— con percepciones ciudadanas recogidas en los primeros meses de su implementación.

Por ello, la Secretaría señaló que la ENVIPE debe leerse como un punto de partida y como una herramienta que orienta el rumbo, más que como una evaluación definitiva de los cambios que ya se están consolidando.

Entre los datos más alentadores, el estudio reporta que la tasa de extorsión disminuyó 14% y el robo en calle o transporte público cayó 16.7%, delitos que impactan directamente en la vida diaria de las familias. También se registró una baja en el robo de vehículo (-2.5%) y en la tasa de victimización de mujeres hubo una reducción del 6% (-1,153 casos por cada 100 mil habitantes).

La encuesta también señala que persisten retos como la percepción de inseguridad y algunos delitos que registraron incrementos. La Secretaría de Seguridad y Paz subrayó que estos indicadores confirman la necesidad de mantener y reforzar los esfuerzos en prevención, cercanía ciudadana y coordinación interinstitucional.

Otro indicador relevante es la reducción en la cifra negra, que pasó de 91.7% a 90.7%. La Secretaría afirmó que esto significa que más ciudadanos decidieron denunciar, lo que fortalece la confianza en las instituciones y permite una mejor respuesta en la atención de delitos. Además, resaltaron, es el reflejo de que la confianza empieza a crecer y de que ese camino puede ampliarse con el tiempo.

La Secretaría de Seguridad y Paz afirmó que la encuesta permite dimensionar los avances de la estrategia CONFIA en Guanajuato, con el objeto de afinar acciones y continuar con el compromiso de trabajar cada día para fortalecer la confianza de las familias.

En este sentido, destacó esfuerzos como la creación del Escuadrón Antiextorsión, la sensibilización y capacitación brindada a policías municipales de género de los 46 municipios y el reconocimiento público que se ha hecho a Guanajuato como ejemplo de coordinación a nivel nacional.

Finalmente, la dependencia refrendó su compromiso de seguir trabajando con inteligencia, coordinación e investigación para entregar resultados sostenidos y responder a lo que la ciudadanía espera y merece.