“Mis hijas Lia y Gia me hacen volver a mi infancia”: Vladimir Pérez

Manuel Doblado, Guanajuato.- “Mis hijas Lia y Gia me hacen volver a mi infancia”, recordó Vladimir Pérez, un hombre que menciono que la dicha de ser papá no es una casualidad o causalidad, sino un regalo tan grande que no existe algo que substituya tener hijos.

El dobladense de profesión contador público, expresó que no ha sido sencillo, el rol de papá, no porque sea algo estresante, sino porque no sabía cómo hacerlo, detallando que junto a su esposa Martha Manríquez han logrado apoyarse y dar amor a sus hijas.

Lia de 4 años y Gia de dos, expresó son dos niñas sumamente cariñosas, que le han hecho pasar momentos increíbles y únicos que le han dado la fortaleza para encaminar una familia, detallando que esos momentos como familia, le han dado calma y madurez.

Vladimir, expresó que, como todo joven, ha tenido momentos de diversión, que ahora ve de una forma distinta, pues el rol de esposo y padre de familia, lo han ido centrando en acciones que han sido encaminadas a generar armonía.

“No es sencillo ser papá, primero agradezco a mis papás por sus enseñanzas y los consejos especialmente de mi papá y al igual a mi compañera de vida Martha, quien amo y siempre voy a estar agradecido, porque me ha visto, estado conmigo en los momentos más difíciles, pero también los más bonitos, dos de ellos por permitirme ser papá”, concluyó Vladimir Pérez.