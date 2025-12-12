Aprueban deuda para acueducto Presa Solís por mayoría panista

Guanajuato, Guanajuato.- Ante una combativa oposición y señalamientos mutuos, la mayoría panista y aliados de la Comisión de Hacienda y Fiscalización aprobó los dictámenes de las iniciativas de decreto suscritas por la gobernadora del estado a efecto de que se le autorice al Poder Ejecutivo la contratación de financiamientos.

El primero por 4 mil millones de pesos para financiar el proyecto del Acueducto Solís-León; el segundo, por la misma cantidad para financiar proyectos estatales de inversión pública productiva.

Como ya lo habían anunciado antes, la oposición morenista y emecista afiló navajas contra la propuesta: el cuatroteísta Carlos Abraham Ramos Sotomayor dijo mostró su rechazo ante “un camino que ya demostró ser costoso e ineficiente”. Adujo que hay recurso suficiente y faltaba transparencia a la propuesta.

Para el acueducto, que es coinversión estatal y federal, no había problema, pero que en lo demás no se especifica el destino del dinero y que se iba a comprometer 20 años el futuro financiero de la entidad.

Regularmente la contra argumentación panista es la numeralia sobre recursos federales recortados, pero esta vez fue desde otro enfoque. El panista Víctor Manuel Zanella Huerta comentó que Guanajuato tiene un nivel de deuda sostenible, que se encuentran por debajo del techo establecido por el gobierno federal, que se destinarán a seguridad, infraestructura, salud, el campo y que se contaba con los elementos suficientes para la contratación.

Fue lo mismo que dijo la gobernadora días antes en declaraciones a la prensa.

Como el tema del acueducto amarraba a los morenistas, el dictamen fue aprobado por unanimidad en lo general y por mayoría en lo particular. Para empezar, la alianza prianista arremetió contra un gobierno morenista al cuestionar a Job Gallardo por sus solicitudes de endeudamiento: el primero hasta por 22 millones 508 mil 589 pesos para destinarlo a la construcción de pavimento con concreto en las calles: Benito Juárez, colonia San Juan; Hermosillo, colonia Ampliación Tamazula; Loma Bonita, colonia Ampliación Tamazula; José Vasconcelos, colonia Tamazula y a la rehabilitación de pavimentos y adecuaciones en Glorieta Boulevard Insurgentes, entronque con Echegaray Norte.

El segundo hasta por la cantidad de 29 millones 422 mil 106 mil pesos 39/100 M.N. para destinarlos a la construcción de pavimiento con concreto en las calles Laurel, colonia Las Margaritas; Circuito Palma-Aeropuerto-Buenos Aires, colonia Loma Bonita; Hortencia, colonia Las Margaritas; Potrero del Encanto, colonia Potrero de los Martínez; Potrero Alto, colonia Potrero de los Martínez; Guanajuato número 3, colonia Guadalupe; Guanajuato, colonia Guadalupe; Circuito Malecón-Gabriel García Márquez, colonia Morelos; así como para la construcción del parque público en la localidad El Novillero y la rehabilitación de calle con concreto en la calle Miguel Hidalgo Poniente, entre calle Mina Sur y Matamoros Sur, colonia centro.

La priista Rocío Cervantes Barba tundió al morenista por sus declaraciones sobre otras administraciones y argumentó que la solicitud de deuda supera los 50 millones de pesos, lo que implica hipotecar, durante 10 años, el futuro de sus habitantes y condicionar la capacidad de acción de quienes vendrán a administrar después.

Ningún presidente municipal de Abasolo, en los últimos 20 años, ha solicitado deuda para el citado municipio, planteó como parte del argumento contra la deuda. Dijo que no veía acciones como perforación de pozos, plantas tratadoras de agua y acciones que de verdad requiere la población.

El dictamen se aprobó por mayoría de votos.

La mayoría panista aprobó archivar varias propuestas de la oposición, tanto de iniciativas como de exhortos, entre las que destacaron las posturas de exigencia de aclarar señalamientos de corrupción o irregularidades en diferentes rubros. Em otras palabras: los encendidos discursos que en tribuna han soltado morenistas, fueron desechados.

Lo que más dolió a la oposición fue el archivo de la solicitud de comparecencia del secretario de Finanzas.

En el apartado de asuntos generales, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo externó que no estaban a favor de la deuda, que está demostrado que no es el mejor camino, que no se especifica el destino de los recursos y que era un cheque en blanco que su grupo parlamentario no iba a respaldar.

En la reunión estuvieron presentes las diputadas Angélica Casillas Martínez, Karol Jared González Márquez y María del Pilar Gómez Enríquez, así como los diputados Víctor Manuel Zanella Huerta (presidente) y Carlos Abraham Ramos Sotomayor. Además, asistieron las legisladoras Rocío Cervantes Barba y Hades Berenice Aguilar Castillo. No hubo presencia emecista, pero ya públicamente han expresado su postura de no a la deuda.