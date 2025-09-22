Alcaldesa de Veracruz negó ser hallada en rancho ligado a narcotráfico

La presidenta municipal morenista Gabriela Alejandra afirmó no haber estado en el rancho “Los Quintero” durante el cateo en búsqueda de un empresario desaparecido

Redacción Notus22 septiembre, 2025

Veracruz.- La alcaldesa morenista Gabriela Alejandra Ortega Molina de Colipa, Veracruz negó haber sido detenida durante un cateo en el rancho “Los Quintero”, propiedad del sobrino del capo Rafael Quintero. El 18 de septiembre se llevó a cabo un operativo para localizar a un empresario desaparecido, donde al parecer se encontró a la presidenta municipal.

Neptali González López, empresario de 35 años, fue visto por última vez el 18 de julio y después de encontrar que la geolocalización del teléfono del empresario apuntara al lugar, elementos de seguridad llegaron para realizar un cateo. De acuerdo con los primeros reportes, la alcaldesa estaba conviviendo con el dueño del rancho, identificado como José Gil Quintero y fue detenida unas horas.

Al parecer, el hombre y sus escoltas pudieron escapar del Ejército Mexicano y la Marina, pero Gabriela Alejandra fue sorprendida en el sitio.

En redes sociales, la presidenta municipal salió a “desmentir” este hecho argumentando que se trata de noticias falsas que buscan desacreditar su trabajo y apoyo a la gente. También se comprometió a trabajar con la fiscalía para esclarecer los hechos.

Asimismo, las autoridades estatales la apoyaron al explicar que presuntamente, su ausencia en el ayuntamiento tenía que ver con problemas de salud, expresando que incluso entregó los documentos que justifican su retirada en el momento.

Aunque el gobierno de Veracruz afirmó no proteger a nadie, ni tener conocimiento de vínculos con el señalado “generador de violencia” Gil Quintero, la alcaldesa evitó dar declaraciones.

