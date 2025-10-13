DIF Pénjamo distribuye más de 94 mil raciones de desayunos fríos en beneficio de la niñez

Pénjamo, Guanajuato.- En el marco de la política pública impulsada por la presidenta municipal Yozajamby Molina, orientada a fortalecer el bienestar social y garantizar una mejor calidad de vida para la niñez penjamense, el DIF Municipal de Pénjamo, en coordinación con el DIF Estatal, lleva a cabo la entrega de desayunos fríos en 106 comunidades, incluyendo la cabecera municipal, beneficiando a más de 2,102 niñas y niños de planteles educativos.

Del 8 al 17 de octubre, personal del área alimentaria del DIF Municipal realizó la distribución de los paquetes de desayunos fríos, los cuales se entregan directamente en las escuelas y comunidades, asegurando que los alimentos lleguen de manera oportuna a quienes más lo necesitan.

Cada paquete incluye 20 kits de leche, sumando un total de 94,590 unidades distribuidas durante esta jornada.

El programa opera bajo una cuota de recuperación simbólica de 1.50 pesos por ración diaria, con el fin de mantener la continuidad del apoyo y promover la corresponsabilidad social.

Además de los desayunos fríos, el DIF Municipal también impulsa el programa de desayunos calientes, preparados dentro de los planteles educativos, beneficiando a más de 2,000 alumnos en 80 escuelas del municipio.

“En el área de alimentario del DIF Municipal de Pénjamo, en coordinación con DIF Estatal, estamos trabajando arduamente para garantizar una alimentación sana y saludable a nuestros niños”, destacó el personal de la dependencia.

Estas acciones forman parte del compromiso de la administración encabezada por Yozajamby Molina, que a través del DIF Municipal promueve programas que mejoran la calidad de vida y fortalecen el desarrollo integral de la niñez.

El programa de desayunos escolares contribuye directamente a:

Mejorar la nutrición infantil, asegurando alimentos saludables y nutritivos.

Fomentar la asistencia escolar, incentivando a los padres a enviar a sus hijos a clases.

Apoyar el rendimiento académico, ayudando a los niños a concentrarse y aprender mejor.

Beneficiar a familias vulnerables, aliviando su carga económica y garantizando una alimentación adecuada para sus hijos.