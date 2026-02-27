264 cirugías en jornada de esterilización canina y felina en Salvatierra

Salvatierra, Guanajuato.- La Secretaría de Salud de Guanajuato por medio de la Jurisdicción Sanitaria IV, realizó con éxito una Jornada de esterilización canina y felina.

Durante la jornada se realizaron 264 cirugías de las cuales 134 corresponden a gatos y 130 a perros.

En esta jornada realizada en Salvatierra se contó con 20 veterinarios trabajadores de la Secretaría de Salud del estado de Guanajuato y con apoyo de la sociedad civil y la presidencia municipal de Jerécuaro.

Los procedimientos consistieron en la extirpación quirúrgica de los órganos reproductores (ovarios/útero en hembras, testículos en machos) realizada por veterinarios bajo anestesia.

La Secretaría de Salud informa que la esterilización es un acto de responsabilidad que evita la sobrepoblación, el abandono y previene enfermedades graves como cánceres de mama, testículo y motriz, mejorando la longevidad.

La esterilización quirúrgica de perros y gatos en jornadas intensivas “gratuitas” mediante cirugías simplificadas poco invasivas, es una actividad socialmente bien aceptada, la cual tiene como objetivo general el control poblacional de estas especies animales coadyuvando en el control de la rabia y otras enfermedades.