Metro elevado para León, entre la ilusión y el escepticismo

León, Guanajuato.- El anuncio de proyectar una línea de metro elevado para la ciudad de León, hecho por la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez, ilusiona a unos y provoca escepticismo en otros. El detalle está en el costo y la inevitabilidad del subsidio: el costo por kilómetro, sólo de infraestructura, es de entre 100 y 164 millones de dólares; contra sólo 5 millones de dólares que cuesta un sistema de autobús rápido.

Horacio Guerrero, exdirector del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), impulsor del Sistema Integrado de Transporte (SIT) de León y especialista en urbanismo y movilidad, destaca que tan sólo un estudio serio para ver la viabilidad de un metro se lleva dos años y cuesta millones de pesos.

El anuncio sorpresivo

En su primer informe de gobierno, Alejandra Gutiérrez anunció que León tendrá un metro elevado. No especificó líneas, por qué avenidas (aunque se supone que será por Adolfo López Mateos) ni tiempos y costos de realización.

El anuncio tomó por sorpresa a las personas concurrentes y generó una serie de críticas y especulaciones entre los aplausos e ilusión de habitantes deseosos del proyecto.

En entrevista con medios locales, el actual director del IMPLAN en León, Rafael Pérez, informó que los estudios y análisis de factibilidad para el proyecto del metro elevado iniciarán el próximo año.

El IMPLAN, destacó, adquirió un nuevo software para la modelación de sistemas de transporte con el área de movilidad y se preparará la información y se crearán las bases de datos para el metro.

Admitió que para el metro “se necesita mucho dinero”, pero considera que estará vinculado al proyecto de tren interurbano, anunciado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Se trata de un tren que saldrá de la ciudad de México, llegará a Querétaro, cruzará el estado de Guanajuato, seguirá por León y de ahí a Guadalajara. Sin embargo, aún no hay información oficial sobre el trazo de cruce por el municipio leonés: si aprovechará los derechos de vía existentes o si tendrá una ruta diferente. De estos aspectos dependerá la conexión con el metro elevado.

Pérez Fernández añadió que en fusión del tren interurbano se sabrá qué frecuencia y qué capacidad deberá tener el metro elevado, del que tampoco se ha especificado si será un tren ligero -como el de Guadalajara- o un monorriel, como el de Monterrey. Ese dato también permitiría saber la capacidad requerida por unidad.

En declaraciones anteriores, Pérez Fernández manifestó que a León le falta concentración poblacional y demanda para tener un tren ligero, por lo que se buscaba analizar la posibilidad de un tren de menor escala con recorridos más cortos.

Por el costo de este tipo de obras, es un tema que deberá ser analizado con la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, para que sean las que determinen los acuerdos.

Los proyectos fallidos

El 29 de octubre de 2018, el entonces presidente municipal, Héctor López Santillana, anunció que encargaría a la empresa Transcolsult un estudio para el desarrollo de una línea de tranvía que sustituyera al menos parcialmente a los autobuses articulados, conocidos como “orugas”.

La idea era que en el trienio 2018 – 2021 un tranvía o tren ligero recorriera a la ciudad, que funcionara con base en energía eléctrica y tentativamente remplazaría la ruta troncal de la oruga en el bulevar Adolfo López Mateos.

La inversión sería pública y privada con el apoyo de Bonobras, debido a que el costo por kilómetro del Tranvía sería de 20 millones de dólares, aplicados en 20 kilómetros, es decir, 400 millones de dólares en una primera etapa.

El recorrido implicaría cruzar la ciudad de oriente (salida a Silao) a poniente (salida a Lagos de Moreno) o norponiente (zona del Campestre).

López Santillana expresó que el proyecto de transporte público a realizarse durante su gobierno y dijo que contaría con el respaldo de los empresarios transportistas de la localidad. Daniel Villaseñor Moreno, presidente de los Transportistas Coordinados de León, manifestó que ellos invertirían en la adquisición de los trenes.

La propuesta de López Santillana estuvo inserta en la presentación del Programa de Gobierno 2018 – 2021. Todo quedó en diagnóstico

Ahora que el político es director del Puerto Interior, propuso un tren interurbano de cercanías para que tenga una estación en esa zona industrial. El proyecto federal es de un tren de alta velocidad que tenga estaciones en las cabeceras municipales. En ciudades como Salamanca estaría en su periferia y en otras como Celaya e Irapuato estaría en el centro de la ciudad. De León se desconoce por dónde pasaría.

Lo que dice el experto

Cuando se hizo análisis para modernizar el transporte urbano en León, explicó Horacio Guerrero, se supo que con todo lo invertido en el SIT (que en su primera etapa fueron dos terminales y dos estaciones de transferencia con una red de 40 kilómetros de extensión para 50 kilómetros de rutas) se construiría apenas un kilómetro de tren ligero elevado.

Los costos de construcción son altísimos, explicó el especialista. Un tren elevado cuesta, sólo en infraestructura, hasta 160 millones de dólares por kilómetro (unos 3,200 millones de pesos). Si la línea proyectada fuera de terminal Delta a Plaza Mayor (por López Mateos), el costo total sería 38 mil 400 millones de pesos, tan sólo de obra de ingeniería, sin contar equipamiento ni infraestructura complementaria.

Como referencias: el presupuesto que en 2025 ejerció León fue de unos 9 mil 200 millones de pesos y más de cinco mil millones se destinan a seguridad pública, tanto en lo policial como en infraestructura social para la prevención del delito. El del estado de Guanajuato es de unos 122 mil 200 millones de pesos. Una línea de metro elevado podría costar la tercera parte de los recursos estatales para un año.

Horacio Guerrero aclaró que hasta el momento el SIT leonés no ha visto factible y rentable siquiera incorporar autobuses biarticulados a su red. Si los empresarios vieran que es rentable invertir en un autobús biarticulado, créeme que ya hubieran adquirido ese tipo de unidades, señaló.

La crisis del sistema es tal, que después de la pandemia de Covid ha disminuido la demanda de pasajeros de entre el 25 y 30 por ciento. Esto es: la tendencia ha sido a que la gente de León ha optado por otros medios de movilidad, especialmente la motocicleta.

Pérez Fernández declaró que en 2026 iniciará el estudio correspondiente para la viabilidad del metro elevado en León. Horacio Guerrero explicó que ese tipo de estudios se llevan por lo menos dos años. Para el fin del trienio de Alejandra Gutiérrez estarían los resultados sólo para decir si el proyecto es o no viable o rentable.

El especialista dijo que espera conocer más detalles del proyecto para poder responder a otras dudas. Sólo recalcó que “ese tipo de estudios cuestan muchos millones de pesos”.

El 2021 se canceló el proyecto de tren interurbano para León y su región. El estudio iba a ser financiado con recursos estatales y federales y su costo estimado era de 52 millones de pesos.

Los costos

Como referente: la Línea Xochimilco-Taxqueña del Tren Ligero de la Ciudad de México es La de casi 13 kilómetros y su modernización costará 20 mil millones de pesos. Se trata de una ruta a nivel de suelo con algunos cruces controlados y muy pocos con pasos a desnivel.

Cada tren ligero, de dos vagones, cuesta unos 70 millones de pesos. Los costos de operación de las líneas son irrecuperables y por esa razón los gobiernos subsidian este tipo de servicios

En contraste, un autobús convencional puede costar unos dos millones de pesos y un articulado cuesta el doble, por lo que sería más viable para León modernizar su sistema BRT (el SIT). Para fines de mayor capacidad y cuidado ambiental, se puede optar por autobuses de mayor capacidad (biarticulados) o la electromovilidad, señaló el experto.

Por lo pronto, el metro elevado divide opiniones en las redes digitales.