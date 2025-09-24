“Delincuente” es herido tras iniciar agresión contra policías en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Un hombre resultó lesionado tras comenzar una agresión hacia elementos policiacos en Irapuato. Supuestamente, el civil conducía una motocicleta cuando disparó a los policías municipales, que repelieron el ataque en la colonia Urbi Villas del Rey. Los uniformados salieron ilesos, mientras que el identificado como Antonio N. recibió impactos en la pierna izquierda.

Según la información oficial, el motociclista comenzó a tirar balazos, tratando de escapar. A medida de respuesta, las autoridades devolvieron los disparos y alertaron a sus compañeros. Los refuerzos llegaron, así como paramédicos de protección civil, que atendieron al hombre y lo trasladaron a un hospital bajo custodia.

Antonio N. cuenta con un historial delictivo amplio, de acuerdo con las autoridades. Al indagar sobre su persona, descubrieron dos ingresos por robo a comercio y vehículo, además de un mandamiento cumplimentado por robo calificado. Su aprehensión estará sujeta a más investigaciones.