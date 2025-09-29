Menor desaparecida en León podría estar fuera del estado

León, Guanajuato.- “La Fiscalía ya cuenta con pruebas y elementos relevantes para avanzar en la investigación… en lugar de actuar con urgencia, está dejando pasar tiempo valioso”. El colectivo Unidos por los Desaparecidos de León acusó a la fiscalía por obstaculizar la búsqueda de la menor Memphis Esmelalda, quien fue presuntamente secuestrada el 17 de septiembre.

Memphis Esmeralda Hernández Armenta, de 14 años, cuyo domicilio se ubica en la colonia Bosques del Potrero, lleva 12 días sin aparecer y la ciudadanía se ha unido para tratar de localizarla. Sin embargo, recientemente se reveló, mediante cámaras del C4, que fue sacada de Guanajuato.

Según dicen los colectivos, la Fiscalía del Estado no ha sido transparente ni le ha dado el seguimiento necesario a la situación, por lo que además se exigen a las autoridades que la regresen con vida. También se hace un llamado a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para que intervengan de igual manera.

“Cada minuto es de suma importancia, por lo que demandamos la atención inmediata por parte de las autoridades necesarias. ¡Queremos a Memphis Esmeralda de regreso, sana y salva!”

Su localización se complica debido a este hecho y su familia solamente quiere volver a tenerla en casa. Cualquier dato que revele su paradero será recibido a la línea de emergencia 911.