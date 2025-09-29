Aumentos de tarifas en municipios aumentarán hasta 4 por ciento

Guanajuato, Guanajuato.- Las noticias no fueron halagüeñas para las y los presidentes municipales de la entidad: el presupuesto de ingresos para 2026 deberá estar sujeto a un índice inflacionario del 4 por ciento y la dinámica de las tasas de interés.

Así lo conocieron en la Junta de Enlace en Materia Financiera que fue realizada en el Congreso del Estado esta mañana, en la que hubo intercambio de información y les dieron a conocer criterios para la integración de las iniciativas de leyes de ingresos municipales 2026, así como fortalecer a los organismos operadores de agua.

En este mes de septiembre deben elaborarse los criterios de presentación de las iniciativas de ingresos municipales, con base en los resultados de las reuniones de los grupos de trabajo. Apuntó que se suma el trabajo que se está haciendo en materia de agua con los organismos operadores, a fin de fortalecer los instrumentos legales para mejorar la hacienda pública municipal.

Es por eso que este martes, día último del mes, habrá sesión al inicio del primer periodo del segundo año de ejercicio del Poder Legislativo.

El diputado panista Víctor Manuel Zanella Huerta, presidente de la Comisión de Hacienda y Fiscalización, presentó los criterios para la integración de las iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales 2026. En estos trabajos se compromete el esfuerzo para poder diseñar las herramientas necesarias para mejorar los presupuestos públicos y que eso les permita efectuar con eficacia y eficiencia la función pública en sus municipios, aseveró.

El legislador indició que se debe cuidar el tema de la inflación en la propuesta de las leyes de ingresos municipales “buscando que no se afecte el bolsillo de las personas”. Informó que se autorizó en las tarifas el 4 por ciento. Indicó que el fortalecimiento municipal no es trabajo de un ejercicio fiscal, sino que debe estarse revisando continuamente.

Se realizó una nueva estructura para las leyes de ingresos 2026, que es la base para el cobro de los impuestos y derechos, con lo que se hace una mejora normativa, se fortalece la transparencia y permitirá un mejor control de los ingresos, aclaró y dijo que al fortalecer la capacidad de recaudación en los municipios hay mayor transferencia de recursos federales y más proyectos que promueven el desarrollo y el bienestar social.

José Lara Lona, secretario del Agua y Medio Ambiente, indicó que las tarifas de agua deberán ser suficientes para cubrir los costos derivados de la operación, el mantenimiento y la administración de los servicios públicos, la rehabilitación y el mejoramiento de la infraestructura pública existente, la amortización de las inversiones realizadas, los gastos financieros de los pasivos y las inversiones necesarias para la expansión de infraestructura.

Héctor Salgado Banda, secretario de Finanzas del Estado, manifestó que no se espera que haya un cambio importante en la economía el siguiente año, se prevé que las tasas de interés continúen disminuyendo en la mayoría de las economías y que en el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en México ha presentado una baja recuperación en comparación con otros países de la región

Recomendó cautela en el manejo presupuestario porque la economía mexicana continuará creciendo por debajo de su potencial. Existe la posibilidad de menores recursos por participaciones, que hay que revisar los conceptos de ingresos para actualizar tarifas y se recomienda el uso de tarifas progresivas para el caso de los impuestos municipales, destacó.

El presidente del Congreso del Estado, Roberto Carlos Terán Ramos, enfatizó que los recursos públicos provienen de las y los ciudadanos, por lo que corresponde a los gobiernos municipales administrarlos con responsabilidad, eficacia y eficiencia, garantizando servicios de calidad que fortalezcan a Guanajuato como el mejor estado del país.

En el evento estuvieron presentes las diputadas Karol Jared González Márquez, Carolina León Medina, María del Pilar Gómez Enríquez, Susana Bermúdez Cano, Maribel Aguilar González, María Isabel Ortiz Mantilla, Angélica Casillas Martínez, Plásida Calzada Velázquez, Miriam Reyes Carmona, Rocío Cervantes Barba, Ana María Esquivel Arrona y Yesenia Rojas Cervantes; así como los diputados Roberto Carlos Terán Ramos (presidente del Congreso), Luis Ricardo Ferro Baeza, Víctor Manuel Zanella Huerta, Carlos Abraham Ramos Sotomayor, Rolando Fortino Alcántar Rojas, Sergio Alejandro Contreras Guerrero, Rodrigo González Zaragoza, Antonio Chaurand Sorzano, Ernesto Millán Soberanes y Juan Carlos Romero Hicks.

También asistieron Héctor Salgado Banda, secretario de Finanzas; José Lara Lona, secretario del Agua y Medio Ambiente; Javier Torres Mereles, secretario general del Congreso del Estado; Gerardo Trujillo Flores, director de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas; los presidentes municipales de Cortazar, Ocampo, San Diego de la Unión, San Luis de la Paz y Celaya; así como funcionarios de diferentes municipios.