“Me voy a poner tapabocas cuando no haya corrupción”: AMLO

México.- “…Me voy a poner tapabocas cuando no haya corrupción ya, entonces me pongo tapabocas”, fue lo que argumentó el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador posterior a dar a conocer que diputados del PAN presentaron un amparo para que lo use.

El mandatario nacional, en repetidas ocasiones ha dicho que no es necesario el cubre bocas y que en México se encuentra a la baja en relación a la pandemia, contrario a los propios datos nacionales, donde el país ya es el tercer lugar mundial en decesos por Covid-19.

“Los del PAN ya presentaron una denuncia porque quieren que yo me ponga cubrebocas… Me voy a poner tapabocas cuando no haya corrupción ya, entonces me pongo tapabocas; hagamos ese acuerdo, vamos a apurarnos a acabar con la corrupción para que ya me ponga tapabocas, para que ya no hable”, Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México.

En contexto… Diputados del PAN presentarán un amparo ante el Poder Judicial de la Federación (PJF) para obligar al presidente López Obrador a usar cubrebocas debido al incremento de contagios y muertes por Covid-19 en el país.

“El presidente como figura pública y referente, está obligado a portar el cubrebocas en público”, dijo en un comunicado, diputado, Carlos Castaños Valenzuela.

Sabías que…Según el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, informó que, si el 95% de la población hiciera uso del cubrebocas, se podrían reducir las muertes estimadas por el virus en todo el mundo.