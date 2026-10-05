Mauricio Trejo destaca a San Miguel de Allende como la ciudad más segura tras cerrar septiembre sin homicidios

San Miguel de Allende, Guanajuato.- San Miguel de Allende cerró septiembre sin registrar homicidios, resultado que el presidente municipal Mauricio Trejo presentó como uno de los principales indicadores del llamado Modelo San Miguel, una forma de gobierno que, aseguró, busca dar continuidad a decisiones de largo plazo.

“San Miguel de Allende está funcionando y funcionando bien”, afirmó el alcalde, quien sostuvo que los resultados de su administración van más allá de un balance anual y se reflejan en seguridad, agua, salud, educación, campo, vivienda, turismo, servicios públicos e infraestructura.

“Esto no se trata de informar nada más de un año; se trata de la diferencia que hemos hecho”, expresó.

Seguridad, uno de los principales resultados

En materia de seguridad, la administración municipal destacó que el 100 por ciento del estado de fuerza cuenta con procesos de control y confianza, además de 26 capacitaciones y unidades especializadas para fortalecer las labores de prevención, reacción e inteligencia operativa.

Trejo destacó particularmente el cierre de septiembre sin homicidios.

“Hoy nos convierte en la ciudad más segura de todo el país: cero homicidios”, afirmó.

Salud y educación, entre las prioridades

El Modelo San Miguel también contempla programas de atención a la salud para personas que no cuentan con recursos para cubrir determinados servicios.

Entre las acciones mencionadas se encuentran terapias de rehabilitación, consultas dentales, sesiones de hemodiálisis, apoyos médicos y acompañamiento a familias.

“Hoy hay gente sin recursos que camina, que mueve bien sus manos y que no necesitó una silla de ruedas porque la atendieron, la rehabilitaron a tiempo”, señaló Trejo.

En educación, el municipio reportó 10 mil 732 estudiantes beneficiados con infraestructura, además de becas y apoyos al talento local.

“Hemos invertido en infraestructura que beneficia directamente a más de 10 mil 732 alumnos. Eso está en el informe. Esas son cifras oficiales”, afirmó.

Campo e infraestructura forman parte del modelo

El apoyo al campo también fue señalado como uno de los componentes del modelo de gobierno, mediante acciones que incluyen fertilizante, maquinaria y semilla mejorada para productores rurales.

“No hay ninguna otra administración que haya apoyado más al campo como nosotros”, sostuvo el presidente municipal.

En infraestructura se reportaron trabajos de rehabilitación de caminos rurales, mantenimiento vial, espacios deportivos y obras comunitarias para mejorar la conectividad de colonias y comunidades.

“Yo prefiero una unidad colectiva nueva, yo prefiero las calles limpias, yo prefiero empleo temporal, yo prefiero intervención de escuelas, yo prefiero caminos rurales mantenidos”, expresó.

Impulsan vivienda y proyectos para el agua

En vivienda, el municipio impulsa proyectos dirigidos a familias sanmiguelenses, entre ellos 1,200 viviendas en Alebrijes y 256 viviendas adicionales en La Esmeralda.

La administración plantea estos proyectos como parte de una estrategia para ordenar el crecimiento del municipio y atender las necesidades de quienes viven y trabajan en San Miguel de Allende.

El agua representa otro de los puntos centrales de la visión de futuro planteada por Trejo.

El presidente municipal sostuvo que SAPASMA cuenta con capacidad instalada para responder a la demanda futura del municipio y afirmó: “A eso me refiero cuando tenemos agua para los siguientes 50 años”.

Turismo y medio ambiente

En materia turística, Trejo sostuvo que San Miguel de Allende mantiene su posición como ciudad reconocida internacionalmente y señaló que este posicionamiento depende de factores como limpieza urbana, seguridad, promoción, cultura, servicios, atención a eventos y coordinación entre las áreas municipales.

“San Miguel no puede nunca estar fuera de las tres mejores ciudades del mundo”, señaló.

El alcalde también fijó postura ante proyectos que, de acuerdo con su planteamiento, han generado preocupación por sus posibles efectos ambientales y urbanos.

“No hay permiso para campo de golf”, dijo.

Trejo destaca coordinación y libertad de expresión

En materia administrativa, el presidente municipal destacó auditorías solventadas, capacitación de servidores públicos y trabajo institucional con el Ayuntamiento.

También reconoció la coordinación con el Gobierno del Estado en temas de seguridad, desarrollo social, protección civil, finanzas, proyectos y gestión pública.

“Hemos mantenido un Ayuntamiento funcional, un Ayuntamiento donde a nadie se le coarta su derecho por pensar distinto”, expresó.

Sobre los medios de comunicación, Trejo reiteró su postura respecto a la libertad de expresión en San Miguel de Allende.

“Seguiremos garantizando la libertad de expresión en San Miguel de Allende”, afirmó.

Con estos resultados, Mauricio Trejo presentó el Modelo San Miguel como una visión de gobierno basada en seguridad, agua, salud, educación, turismo, campo, vivienda, servicios públicos e infraestructura, con la intención de mantener una estrategia de largo plazo para el municipio.