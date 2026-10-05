Adolescentes desaparecidas en SMA son ubicadas en Querétaro

Querétaro.- Dos adolescentes de 16 años que contaban con reporte de desaparición en San Miguel de Allende fueron encontradas por las autoridades de Querétaro en la central de autobuses. Ambas fueron vistas por última vez el 2 de octubre y el 4 se desactivó su ficha de búsqueda.

Personal de la Dirección de Atención a Víctimas de Violencia Familiar y de Género brindó atención especializada a Judith Monserrat y Kimberly Yaneth, cuya alerta Amber fue activada desde el viernes pasado. Posteriormente, se notificó a la instancia correspondiente para dar seguimiento a los casos.

Judith Monserrat vestía una chamarra negra y un pantalón de mezclilla azul; como seña particular, tiene un tatuaje con una leyenda sin especificar en el antebrazo derecho. Kimberly Janeth también llevaba una chamarra negra y pantalón de mezclilla, además de un suéter rosa; sus señas particulares son un tatuaje de una flor en el pecho, la leyenda ‘Axel’ en el dedo índice de la mano izquierda, ‘Droer’ y una corona en el antebrazo derecho.

Hasta el momento se desconoce más información respecto a los hechos, sin embargo, una de las menores lleva al menos dos reportes de desaparición más desde 2023, cuando tenía alrededor de 13 años.