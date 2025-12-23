Aeropuerto de Guanajuato entra al Top 10 nacional en atención de pasajeros

León, Guanajuato.- El Aeropuerto Internacional de Guanajuato (BJX) se ubicó dentro del Top 10 de aeropuertos con mayor número de pasajeros atendidos en México durante 2025, consolidando al estado como uno de los destinos turísticos y de conectividad aérea más dinámicos del país.

De acuerdo con los Indicadores Turísticos enero–octubre 2025 de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), durante los primeros diez meses del año los aeropuertos del país atendieron 157.2 millones de pasajeros nacionales e internacionales, lo que representó un crecimiento del 2.5 %. En este contexto, el aeropuerto de Guanajuato registró 2.7 millones de pasajeros, colocándose en la posición número 10 a nivel nacional, junto a terminales como el AICM, Cancún, Guadalajara y Monterrey.

La secretaria de Turismo e Identidad del Estado de Guanajuato, María Guadalupe Robles León, señaló que este resultado es reflejo del trabajo sostenido en promoción, conectividad y fortalecimiento de la oferta turística en todas las regiones del estado.

“Que Guanajuato esté dentro del Top 10 nacional no es casualidad; es resultado de una estrategia clara de impulso turístico, de la diversificación de segmentos y de la confianza que los visitantes tienen en nuestro estado”, señaló.

Actualmente, el Aeropuerto Internacional de Guanajuato opera 12 rutas internacionales, con destinos como Houston, Dallas, Atlanta, Chicago (O’Hare y Midway), Oakland, Los Ángeles, Sacramento, Fresno, Ontario, San José y San Antonio, además de 10 rutas nacionales hacia Monterrey, Tijuana, Ciudad de México, Cancún, Puerto Vallarta, AIFA, Ciudad Juárez, San José del Cabo, Mexicali y Mérida.

La titular de SECTURI destacó que el crecimiento del tráfico aéreo va de la mano con el fortalecimiento de eventos, festivales, turismo gastronómico, cultural, deportivo y de reuniones, así como con una agenda permanente de promoción nacional e internacional.

“Seguimos trabajando para que Guanajuato sea un destino cada vez más accesible, competitivo y atractivo; cada vuelo que llega es una oportunidad de bienestar para nuestras comunidades y para quienes viven del turismo”, agregó.

A nivel nacional, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó la fortaleza del turismo interno como uno de los principales motores del crecimiento aéreo.

“Llegaron o pasaron por nuestros aeropuertos 157.2 millones de pasajeros nacionales y extranjeros, lo que refleja un crecimiento del 2.5%. Pero, sobre todo, es muy importante el turismo nacional: el 80% de los mexicanos viajamos dentro de nuestro propio país, y eso explica el crecimiento de estas cifras”, afirmó.

Entre enero y octubre de 2025, 92.6 millones de mexicanas y mexicanos viajaron por vía aérea, lo que representa 3 millones más que en el mismo periodo de 2024, con un incremento del 3.3 %, confirmando la fortaleza del mercado interno.

Estos resultados se enmarcan en la visión impulsada por la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien, bajo la filosofía del Gobierno de la Gente, ha fortalecido la conectividad aérea, la promoción turística y el desarrollo de experiencias que posicionan a Guanajuato como uno de los destinos más importantes del país.