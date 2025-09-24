Más de 6 mil familias de Irapuato reciben apoyos con alianza entre Municipio y Mariana Trinitaria

Irapuato, Guanajuato.- En Irapuato se trabaja con paso firme para que nadie se quede atrás. Durante el primer año de gobierno de la alcaldesa Lorena Alfaro García (2024–2027), y en coordinación con la Congregación Mariana Trinitaria, más de 6 mil familias irapuatenses han sido beneficiadas a través de diferentes vertientes.

Liliana Flores Rodríguez, directora de Desarrollo Social y Humano, recordó que, desde hace una década, se colabora con la Congregación Mariana Trinitaria para acercar diversos productos a las familias del municipio.

“Apoyamos en el mejoramiento de vivienda, el almacenamiento óptimo de agua y también en la nutrición con leche líquida de primera calidad. Además, ofrecemos productos como electrodomésticos, láminas de fibrocemento, cemento, mortero, tinacos y calentadores solares, que contribuyen al cuidado del medio ambiente. Es un programa abierto para todas y todos los irapuatenses, sin restricciones de ningún tipo”, explicó.

Flores Rodríguez destacó que, gracias al trabajo coordinado entre ciudadanía, gobierno y la congregación, ha sido posible ampliar el alcance de estos apoyos. Este convenio de colaboración se ha renovado durante 10 años en Irapuato, actualmente bajo la Administración encabezada por Lorena Alfaro, con seguimiento permanente de la Dirección General de Desarrollo Social y Humano.

Las y los irapuatenses interesados en conocer el catálogo de apoyos subsidiados pueden acudir a las oficinas de la Congregación Mariana Trinitaria, ubicadas en Plaza Zentro sobre el bulevar Díaz Ordaz, junto a las oficinas de JAPAMI, o a la Dirección de Desarrollo Social y Humano.