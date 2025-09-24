Invitan en Irapuato a la carrera nocturna Lazos Eternos por Día de Muertos

Irapuato, Guanajuato.- El próximo sábado 1 de noviembre, la Comisión del Deporte y Atención a la Juventud de Irapuato (Comudaj) invita a la ciudadanía a participar en la carrera nocturna ‘Lazos Eternos’, como parte del festival ‘Reviviendo Tradiciones’.

Janet Estrada Ponce, directora de la Comudaj, informó que esta carrera se realizará bajo la temática del Día de Muertos, con el objetivo de promover la práctica del deporte social entre las y los irapuatenses.

“Reviviendo Tradiciones: Lazos Eternos es un homenaje a la memoria y a los vínculos que trascienden la vida. Esta carrera nocturna nos permitirá revivir nuestras tradiciones con el corazón, en momentos que permanecen vivos en nuestro recuerdo”, señaló.

La carrera atlética ‘Lazos Eternos’ iniciará a las 7:00 de la noche, la salida y meta estarán ubicadas en el andador Sor Juana Inés de la Cruz, a un costado de la Presidencia Municipal.

El recorrido contempla una ruta de 1 kilómetro para niñas y niños, así como de 5 y 7 kilómetros en las ramas femenil y varonil, donde las y los participantes podrán caminar, trotar o correr. Se premiará a los tres primeros lugares de cada categoría.

El trayecto incluirá las calles Revolución, Ramón Corona, Manuel Doblado, bulevar Díaz Ordaz, Lázaro Cárdenas, Guerrero y Juárez, para regresar a Sor Juana Inés de la Cruz.

Las inscripciones estarán disponibles en las Unidades Deportivas y en el Parque Irekua.

Costo en septiembre: $150

Precio regular (hasta el 30 de octubre): $200

Incluye kit con número de corredor, morral y medalla para quienes crucen la meta.

Menores de edad y personas con discapacidad: cuota simbólica de $100.

Para complementar la experiencia, se invita a las y los corredores a participar disfrazados de acuerdo con la temporada. Habrá premios para los mejores disfraces.

La entrega de kits se realizará el viernes 31 de octubre, de 1:00 a 6:00 p.m., en el Módulo Comudaj, y el sábado 1 de noviembre, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Más información está disponible en www.irapuato.gob.mx/convocatorias.