Más de 2 mil 500 personas disfrutan espectáculo de danza aérea en el Parque Irekua de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Más de 2 mil 500 personas asistieron al Parque Irekua para presenciar RoZéO, un espectáculo de danza aérea presentado por la compañía francesa Gratte Ciel, como parte de las actividades de la extensión del 54.º Festival Internacional Cervantino en Irapuato.

La presentación reunió acrobacias, música y elementos del entorno natural, con artistas suspendidos sobre largas varillas metálicas que se balanceaban suavemente en el aire, creando movimientos que evocaban plantas mecidas por el viento.

El espectáculo fue organizado por el Gobierno Municipal de Irapuato, a través del Instituto de Cultura y Turismo (ICULTUR), y se desarrolló en uno de los principales espacios públicos de la ciudad.

Acróbatas franceses sorprendieron al público

Durante la presentación, las y los integrantes de Gratte Ciel realizaron movimientos a varios metros de altura, utilizando estructuras flexibles que les permitían balancearse sobre el escenario natural del parque.

Las coreografías evocaron figuras y criaturas que parecían desplazarse entre los árboles, en una propuesta artística que combinó el movimiento corporal con el paisaje.

La puesta en escena invitó a los espectadores a observar el cielo desde otra perspectiva y reflexionar sobre la relación de las personas con la naturaleza.

Música y naturaleza formaron parte del espectáculo

La presentación estuvo acompañada de música electrónica, grabaciones de sonidos ambientales, voces en directo, instrumentos musicales y silbidos.

Estos elementos se combinaron con el movimiento de los acróbatas y el entorno del Parque Irekua, donde los árboles y la iluminación nocturna formaron parte de la experiencia visual.

La compañía francesa expresó su satisfacción por presentarse en Irapuato y destacó la conexión generada entre los artistas, el público y el espacio natural.

Festival Cervantino llega a espacios públicos de Irapuato

Entre los asistentes estuvieron la presidenta municipal, Lorena Alfaro García, y la presidenta del Sistema DIF Municipal, Valeria Alfaro García, quienes presenciaron el espectáculo junto con las familias reunidas en el parque.

La presentación de RoZéO formó parte de la extensión del Festival Internacional Cervantino, que permite llevar espectáculos de compañías internacionales a distintos municipios de Guanajuato.

Mediante estas actividades, el Instituto de Cultura y Turismo de Irapuato busca acercar propuestas artísticas a la población y promover el uso de los espacios públicos para la convivencia y el disfrute cultural.

El espectáculo de Gratte Ciel reunió a más de 2 mil 500 espectadores en una presentación que combinó danza aérea, música y naturaleza dentro de la programación cultural de la ciudad.