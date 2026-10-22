Familia de Roberto dona sus córneas tras su fallecimiento en León

León, Guanajuato.- Roberto, un hombre de 52 años originario de León, falleció después de enfrentar complicaciones derivadas de una enfermedad renal crónica. En medio de la pérdida, su familia tomó la decisión de donar sus córneas, con las que dos personas podrán mejorar su visión y calidad de vida.

La donación se realizó en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se concretó la procuración número 22 de órganos y tejidos en lo que va de 2026.

La decisión de los familiares permitió obtener dos córneas que serán destinadas a pacientes que requieren un trasplante para mejorar su capacidad visual.

Dos personas se beneficiarán con la donación

Brenda Ivette Caballero Bustos, coordinadora hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante del HGZ No. 21, informó que los tejidos serán trasplantados mediante el Programa de Trasplante de Córnea de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 1 del Centro Médico Nacional del Bajío, también ubicado en León.

“Gracias a esta noble decisión, se procuraron dos córneas que permitirán mejorar la calidad de vida y la visión de dos personas”, señaló la especialista.

La donación representa una oportunidad para los pacientes que esperan recibir tejido corneal y recuperar parte de su capacidad visual.

IMSS suma 22 procuraciones de órganos y tejidos en León

De acuerdo con el Seguro Social, el Hospital General de Zona No. 21 ha realizado 22 procedimientos de procuración durante 2026.

De estos, tres han sido multiorgánicos y 19 corresponden a tejido corneal.

Los procedimientos han permitido beneficiar a diferentes pacientes que requieren órganos o tejidos para mejorar sus condiciones de salud y retomar sus actividades cotidianas.

Por otra parte, la UMAE Hospital de Especialidades No. 1 del Centro Médico Nacional del Bajío registra 43 trasplantes de córnea realizados durante 2026, a través de su programa especializado.

¿Cómo registrarse como donador voluntario?

El IMSS en Guanajuato agradeció a las familias que han autorizado la donación de órganos y tejidos de sus seres queridos e invitó a la población a informarse sobre este procedimiento.

Las personas interesadas en conocer los requisitos y manifestar su voluntad de donar pueden consultar los portales oficiales:

Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra): https://www.gob.mx/cenatra

https://www.gob.mx/cenatra Instituto Mexicano del Seguro Social: http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos

La donación de Roberto se suma a los procedimientos realizados este año en el HGZ No. 21 de León, donde la