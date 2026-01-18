Hallan tres cuerpos en Valle de Santiago

Valle de Santiago, Guanajuato.- En el municipio de Valle de Santiago fueron localizados tres cuerpos a un costado de la carretera hacia Yuriria, a la altura de la comunidad Puerta de Andaracua, lo que generó un fuerte operativo de seguridad en la zona.

De acuerdo con información de la Comisaría de Seguridad Pública de Valle de Santiago, el hallazgo se registró alrededor de las 22:54 horas, cuando elementos policiales realizaban un recorrido de vigilancia a bordo de la unidad 156. Fue a través de un reporte del C4 que se alertó sobre la presencia de restos humanos en dicho tramo carretero.

Al arribar al lugar, los oficiales confirmaron que varios cuerpos se encontraban desmembrados a un costado de la vía, por lo que procedieron a acordonar el área y solicitar el apoyo de las autoridades competentes para el procesamiento de la escena.

Como primeros respondientes acudieron el Policía Tercero Felipe Rivera Morales, junto con los oficiales Jorge Gerardo Martínez Gervacio y María de los Ángeles Fuerte Prieto, quienes resguardaron el sitio en espera de la llegada de personal de la Fiscalía General del Estado.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la identidad de las víctimas ni sobre personas detenidas en relación con estos hechos.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado ya iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables, mientras que el tránsito en la zona se vio parcialmente afectado durante las diligencias.