Mariachi Universitario celebra seis años con concierto lleno de tradición en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- Con un vibrante concierto que encendió el ánimo del público, el Mariachi Universitario del Campus Guanajuato, bajo la dirección artística del Mtro. Daniel Tafoya Prieto, celebró su sexto aniversario al compás del violín, la guitarra, la trompeta, la vihuela y el guitarrón.

En el Teatro Principal se dieron cita autoridades universitarias y público en general para disfrutar de melodías clásicas como “Escándalo”, “Dime que sí” y “Granada”. También se dejaron llevar por la emotividad del popurrí de Leo Dan y la nostalgia evocada por temas de los Hermanos Castro.

No podían faltar “Caminos de Guanajuato”, “Tierra de mis amores” y, por supuesto, “El Rey” de José Alfredo Jiménez. Lo único que faltó, como comentaron entre risas las y los integrantes del Mariachi Universitario, fue el tequilita.

El Dr. Martín Picón Núñez, Rector del Campus Guanajuato de la Universidad de Guanajuato (UG), felicitó sinceramente a las y los jóvenes que integran esta agrupación musical, cuyos miembros han cambiado con el tiempo, aunque algunos se mantienen desde hace seis años.

“Su talento, disciplina y compromiso con la preservación y difusión de la música tradicional mexicana han enriquecido la vida cultural de nuestra Universidad”, afirmó el Rector.

El público, entusiasmado, pidió varias veces “¡otra, otra!”, y el mariachi regresó al escenario para cerrar la noche con “Noa Noa”, del inmortal Juan Gabriel, y “México lindo y querido”, que todos corearon para despedir a la agrupación entre aplausos.