Manuel Guerrero egresado de la escuela de Agronomía

Irapuato, Guanajuato.- El ingeniero agrónomo Manuel Guerrero Elizarraraz, egresado de la escuela de agronomía de la Universidad de Guanajuato, se dedica a la producción y venta de semilla de vegetales.

El gusto que Manuel desarrollo por la agronomía le llegó por parte de la familia de su madre, pues tenía varios tíos que se dedicaban al campo, además el jardín de su casa siempre estaba plantado con maíz y aguacates, así que desde edades tempranas él pensaba estudiar a las plantas.

Cuando llegó el tiempo de decidir que carrera universitaria tomar, el irapuatense no dudo en ir a estudiar agronomía en la Universidad de Guanajuato, una opción que le permitía quedarse en casa.

Una de las cosas que más disfrutó durante el tiempo de estudiante fue el espacio físico de la escuela, ya que, en ese tiempo, la escuela se encontraba en el casco de la Hacienda del Copal, los arcos, el templo, la explanada, en fin, todo eso hacia un ambiente escolar propicio para el desarrollo de los estudiantes.

El exalumno de la escuela recordó que el plan de estudios estaba dividido en trimestres, cuatro al año; tres de ellos estaban enfocados a la teoría y uno de ellos estaba destinado a llevar prácticas en campo.

Otra de las cosas, que el ahora agrónomo recuerda, es que los grupos contaban con pocos alumnos lo que permitía que las clases fueran de alguna manera personalizadas, y eso fomentaba la camaradería entre alumnos y maestros.

Dentro de los maestros que vienen a su memoria son el maestro Luis Pérez y el doctor Salinas, quienes hacían clases que le llamaban mucho la atención, pues además de la teoría se preocupaban por que todo lo aprendido se llevara a práctica, en el campo.

“Con el doctor Pérez llegamos a salir a viajes, donde los agricultores eran sus amigos, y te llevaban al campo y ves la práctica, esos eran ejemplos muy claros, que llamaban la atención y en donde los profesores te explicaban, en donde no solo veías una clase para aprenderla en la memoria, sino podías verlo”, dijo Manuel.

Así el agrónomo comenzó su camino en la industria agroalimentaria y hoy es un referente en la producción y venta de semilla de vegetales.