Asesinan a penjamense en tienda de abarrotes

Un hombre conocido como “El Chupas” fue ultimado a balazos por una persona encapuchada

Redacción Notus13 agosto, 2025

Pénjamo, Guanajuato.- Un hombre conocido como “El Chupas” fue asesinado en la avenida El Tigre, de la colonia Beltrán en Pénjamo. De acuerdo a los testimonios, la víctima se encontraba en una tienda de abarrotes cuando una persona encapuchada entró y lo ultimó a balazos a plena luz del día.

Las autoridades recibieron un reporte de detonaciones en la colonia y al acudir, los paramédicos encontraron a una persona sin signos vitales dentro de un negocio. Vecinos comentaron que el hombre había salido de un centro de readaptación social hace poco. La policía municipal acordonó el área.

La SEMEFO trasladó el cuerpo a sus instalaciones para realizarle la necropsia de rutina, mientras tanto, la Fiscalía del Estado abrió la carpeta de investigación para el caso. Hasta el momento, se desconoce la identidad del presunto culpable, se espera que el hecho no quede impune.

