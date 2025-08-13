Irapuato, Guanajuato.- Irapuato es sede de la 17ª edición de la Expo MiPyME Guanajuato, bajo el lema “Business Reset: Back to the Basics”, un espacio que impulsa el desarrollo de proveedores y fortalece la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas del estado.

Este evento, organizado en coordinación por el Consejo Coordinador Empresarial de Irapuato, A.C. (CCEI), el Gobierno Municipal y el Gobierno del Estado, se desarrolla el 13 y 14 de agosto en el Inforum Irapuato.

El encuentro de negocios reúne a 24 empresas compradoras, de las cuales 15 cuentan con el Distintivo ESR (Empresa Socialmente Responsable). Hasta el momento, ya se han generado más de 410 oportunidades de negocio para las MiPyMEs, con un enfoque en empresas formales, socialmente responsables y con políticas de integridad.

La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, destacó que estos eventos impulsan la competitividad de empresarios y emprendedores, así como los vínculos comerciales en el mercado nacional e internacional, lo que contribuye al dinamismo económico del municipio y del estado.

“Ustedes, empresarios y emprendedores, son una gran fuerza económica para Irapuato y para todo Guanajuato. Hoy nuestro municipio cuenta con más de 27 mil unidades económicas, integradas principalmente por micro, pequeñas y medianas empresas. Cada una, desde sus diferentes giros y sectores, aporta movimiento a nuestra economía y hace que nuestro municipio sea un motor de desarrollo”, señaló.

El presidente del CCEI, José Augusto Martínez Camarena, recordó que las micro, pequeñas y medianas empresas en México representan más del 99% de las unidades económicas, generan más del 70% del empleo formal y aportan cerca del 50% del PIB nacional.

“Expo MiPyME es, ante todo, un espacio para retomar la esencia de hacer negocios: confianza, compromiso y visión de largo plazo. Un evento que inspira a las generaciones de empresarios que dejan la estafeta, a las que están y a las que vienen, a convertirse en la mejor versión de sí mismos, fortaleciendo no solo su propia economía, sino también la de quienes colaboran con ellos y la de toda su comunidad”, afirmó.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Denisse García Muñoz Ledo, señaló que las MiPyMEs son el motor del empleo y del crecimiento local, por lo que se trabaja para fortalecer su competitividad, impulsar su profesionalización y brindar las condiciones necesarias para que crezcan, innoven y se conviertan en empresas de clase mundial.

“Para nosotros, en el Gobierno de la Gente, trabajar con el sector empresarial es una prioridad. Buscamos generar alianzas que permitan llevar a nuestro estado a un nuevo nivel de desarrollo, porque aquí todas y todos tenemos claro que el crecimiento económico debe ser también un catalizador del desarrollo social de todas las personas en Guanajuato”, destacó.

La Gobernadora informó que Guanajuato es uno de los estados con mayor concentración de MiPyMEs, junto con Ciudad de México, Jalisco y Estado de México. De acuerdo con el Censo Económico 2024 del INEGI, en la entidad hay más de 343 mil unidades de negocio, de las cuales más de 269 mil son MiPyMEs, lo que representa el 78% del total, de ahí la relevancia de un evento como este.

Estas actividades ofrecen información, capacitación y experiencias que ayudan a las micro, pequeñas y medianas empresas a potenciar sus negocios e incrementar el comercio interno, fortaleciendo así la economía regional.