Manuel Doblado se ilumina de navidad

Manuel Doblado, Guanajuato.- Manuel Doblado se prepara para vivir una de sus tradiciones más esperadas del año: el encendido del Árbol de Navidad en la Plaza de Armas Insurgente José Antonio Torres. El evento, que marca oficialmente el inicio de las festividades decembrinas en el municipio, estará encabezado por el presidente municipal Adolfo Alfaro, quien tiene previsto encender el monumental árbol ante familias, niñas, niños y visitantes que se reunirán para celebrar el espíritu navideño.

La Plaza de Armas, uno de los espacios públicos más emblemáticos de la ciudad, se vestirá de luz y color con adornos, música y actividades familiares que acompañarán el acto protocolario. El encendido se ha convertido en un punto de encuentro anual que refuerza la identidad comunitaria y fomenta la convivencia en un ambiente de alegría y unión.

Además del evento principal, las autoridades municipales adelantaron que en los próximos días se llevará a cabo la tradicional visita a la Ermita a visitar a la Virgen de Tangamanga, una de las costumbres más arraigadas en Manuel Doblado durante esta temporada. Esta visita, que reúne a miles de fieles, simboliza reflexión, gratitud y esperanza para el año que está por comenzar.

Con estas actividades, el municipio dará inicio oficialmente a su calendario navideño, que busca fortalecer y mantener vivas las tradiciones que caracterizan a la comunidad dobladerense.