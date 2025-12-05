INAH insiste en retirar árbol navideño de Coca Cola; nunca se solicitó permiso

Guanajuato, Guanajuato.- El Centro INAH Guanajuato insistió en que el árbol navideño de la Coca debe ser retirado en un plazo de 24 horas, pues la autoridad municipal nunca solicitó el permiso correspondiente.

Personal del organismo volvió a colocar sellos de suspensión luego de que fueron destruidos por “infractores desconocidos” y ante el evidente desacato por parte de la presidencia municipal.

El comunicado oficial del INAH señala lo siguiente:

“El día 2 de diciembre de 2025 el Centro INAH Guanajuato, en el ámbito de sus atribuciones, llevó a cabo la suspensión del elemento decorativo, publicitario y ajeno a la calle ubicada en Jardín Unión S/N de esta ciudad de Guanajuato, Gto., la cual se encuentra inserta dentro de la Declaratoria de la Zona de Monumentos Históricos de la Ciudad de Guanajuato, publicada en el Diario Oficial de la Federación, en fecha 28 de julio de 1982.

Dicho elemento consiste en un Árbol de Navidad de aproximadamente 5 metros de altura con anuncios publicitarios relativos a una marca comercial, que fue instalado por la autoridad municipal sin contar con la autorización de este Instituto como se establece en el artículo 46 del Reglamento de la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos en vigor en relación con el numeral 42 de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Es indispensable señalar que, si bien la colocación de elementos decorativos alusivos a festividades pueden ser factibles dentro de la Zona de Monumentos, cualquier propuesta para su instalación debe ser previamente ingresada al Centro INAH Guanajuato para su análisis técnico correspondiente.

Este procedimiento no es una formalidad menor: permite evaluar las posibles afectaciones que podrían generar los sistemas de sujeción sobre los bienes culturales, así como analizar la correcta ubicación de los elementos propuestos.

Lo anterior es fundamental para garantizar la conservación de las visuales, respetar las jerarquías espaciales y volumétricas del entorno histórico, y evitar interferencias con la lectura de los monumentos y de sus elementos arquitectónicos.

En este sentido, la colocación de un árbol con propaganda publicitaria se realizó sin la debida autorización del Instituto, comprometiendo la integridad del espacio patrimonial protegido.

El día siguiente de la suspensión, los sellos fueron retirados (se desconoce quiénes fueron los infractores), por lo que ese mismo día fueron repuestos por personal de este Centro INAH.

Este día 4 de diciembre se notificó a la Presidenta Municipal, Samatha Smith Gutiérrez, un oficio en el que se le solicita el retiro inmediato del bien mueble que nos ocupa, es decir del árbol de navidad, así como de sus elementos estructurales y accesorios, al igual que los anuncios publicitarios descritos líneas arriba, ello en un término no mayor a 24 horas contadas a partir de la notificación del presente oficio, a efecto de evitar daños y/o alteraciones al patrimonio histórico de la Nación”.