Plena e irrevocable; única modalidad de adopción en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato.- Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso del Estado aprobó reformas al Código Civil para el Estado de Guanajuato, para derogar la adopción simple, y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Guanajuato, para precisar que la adopción será plena e irrevocable.

Las modificaciones a la norma civil también establecen que la ley no reconoce más parentesco que los de consanguinidad y afinidad; que, en la adopción, el parentesco confiere los mismos derechos y obligaciones que los derivados del parentesco consanguíneo; que, con la adopción, la persona adoptada se integra plenamente como miembro de la familia del adoptante, adquiriendo lazos de parentesco con todos los parientes de éste, como si hubiera filiación consanguínea. Correlativamente se extinguirán todos los vínculos consanguíneos con la familia de la persona adoptada, subsistiendo los impedimentos para contraer matrimonio.

Finalmente se añade que la adopción es plena e irrevocable cuando cause ejecutoria la sentencia que la pronuncie.

La morenista María Eugenia García Oliveros, promotora del dictamen, indicó que la adopción tiene como objetivo fundamental velar por interés superior del niño y amparar su derecho de vivir y desarrollarse en el seno de una familia que le brinde afecto y le procure los cuidados tendientes a satisfacer sus necesidades espirituales y materiales cuando ellos no puedan ser proporcionado por su familia de origen.

Argumentó que suprimir la adopción simple es fundamental para que el adoptado pueda tener un desarrollo pleno e integral en el seno de una familia permanente y estable. Agregó que valoraron cada una de las opiniones que se compartieron y que quienes dictaminaron coincidían en la eliminación de la figura de parentesco civil.

La panista Susana Bermúdez Cano habló a favor de la propuesta y dijo que la institución de la adopción debe ser percibida como un instrumento de protección de derechos humanos de las infancias, pero también como un proceso de amor y de la construcción de un hogar común para niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de abandono o desamparo familiar.

Afirmó que permite restituir el derecho a vivir en familia de las infancias, a brindarles una mejor protección, asistencia especial y un medio familiar en condiciones adecuadas para su desarrollo, además de constituir una obligación de todas las instituciones del Estado mexicano.

Añadió que con la presente reforma se reconoce y garantiza a la adopción como plena e irrevocable, lo que permite crear una situación análoga a la afiliación legítima para con el hijo consanguíneo, ascendientes, descendientes y demás parientes de él o los adoptantes con respeto a él o la adoptada, y se reconoce la igualdad entre los hijos adoptados y los hijos biológicos.

Mediante el establecimiento de la adopción como plena e irrevocable se les garantiza un ambiente familiar de cuidado, estabilidad y bienestar permanente, se fortalece el marco jurídico estatal en materia de protección integral de las niñas, niños y adolescentes mediante la incorporación explícita de la adopción como una medida especial de protección, concluyó.

El morenista David Martínez Mendizábal manifestó que cuando se escuchan los problemas y las necesidades reales de la población, se obtienen iniciativas de reforma como la que se discutía. Su compañera Plásida Calzada Velázquez externó que por el alcance y significado del interés superior del menor habrá casos en los que lo más conveniente sea integrar a la persona menor de edad a un núcleo familiar distinto a aquel que se mantengan lazos biológicos, pues el Estado en todo momento tendrá la obligación de buscar una familia idónea para su desarrollo por lo que no en todos los casos convendrá preservar las uniones biológicas, sino verificar la que le resulte más favorable.

Cierran morenistas con combatividad en tribuna: el zoológico, apoyos al grupo Pachuca y comerciantes de León, los temas

La bancada morenista busca cerrar con combatividad el año: en tribuna exigieron auditar a la administración del parque zoológico de León, aclarar apoyos otorgados al grupo Pachuca y en defensa de comerciantes leoneses.

En primera instancia, el grupo parlamentario del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en voz de Ernesto Millán Soberanes, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Contraloría Municipal de León para que inicie una auditoría integral al Patronato del Parque Zoológico de León; así como a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato para que incluya en el Programa General de Fiscalización 2026, la práctica de una auditoría específica financiera y de cumplimiento normativo respecto del funcionamiento del Patronato del Parque Zoológico de León.

Millán Soberanes acusó como deficiente la función pública del Gerente Operativo y la Coordinadora de Nutrición, a quienes se les atribuyen conceptos como la pérdida de 2 mil 500 pacas de alimentos y la muerte de ejemplares por negligencias médicas; la falta de certificaciones como el certificado AZA y AZCARM.

Mencionó que el pasado mes de noviembre el director del Zoo León informó sobre la baja de 23 animales, de los mil 800 que mantiene ese santuario animal; sin embargo, no se notificó al titular del Órgano Interno de Control para que se constate la disposición final de los ejemplares. Añadió que el pasado 20 de noviembre una manada de 6 lobos se escapó de su hábitat, las condiciones en las que vive la elefanta Mara son deplorables, las jaulas de los osos y de algunos felinos están en pésimas condiciones, sin pasar por alto los eventos recaudatorios como lo es el Halloween Zoo, en el cual la PROFEPA emitió recomendaciones para modificar los niveles de ruido y modificación de los recorridos establecidos que estresaban a los animales diurnos, por lo que expresó que entre otras cosas era urgente nombrar a un Director Operativo que ponga orden en el área de clínica. La propuesta se turnó para su dictaminación a la Comisión de Hacienda y Fiscalización.

Solicita comparezcan el director general de CODE y el titular de la Secretaría de Finanzas

La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo presentó un punto de acuerdo para solicitar a la gobernadora del estado la comparecencia de las personas servidoras públicas: Marco Gaxiola Romo, director general de CODE Guanajuato; y Héctor Salgado Banda, titular de la Secretaría de Finanzas, con la finalidad de que expliquen los detalles sobre los apoyos otorgados a Fuerza Deportiva Club León S.A. de C.V.

Asimismo, para exhortar a Libia Dennise García Muñoz Ledo, gobernadora del estado, para que instruya la ejecución de la cláusula novena del convenio número CODE GUANAJUATO/AJ/2764/24 con la finalidad de que se reintegren los recursos proporcionados.

Manifestó que resulta inexplicable e injustificable que una empresa privada, altamente rentable, que forma parte de un grupo empresarial multimillonario, requiera subsidios públicos para su operación básica, esto lo destacó después de que medios de comunicación revelarán financiamientos millonarios destinados a pago de nómina de jugadores y cuerpo técnico, gastos de arbitraje, hospedaje y viáticos para viajes, remodelación y mantenimiento del estadio, costos de seguridad privada, así como pagos a federaciones de fútbol.

Los 90 millones de pesos otorgados al Club León (75 millones en 2024 y 15 millones adicionales autorizados para 2025) sostuvo Aguilar Castillo, representan una afrenta directa a las necesidades más apremiantes de la población guanajuatense, puesto que la autorización y transferencia de recursos públicos para gastos operativos de una empresa privada, sin acreditar el beneficio social y violando la normatividad aplicable, actualiza potencialmente ambos supuestos de responsabilidad.

También dijo que el convenio menciona tangencialmente la implementación de la estrategia “Planet Youth” para la prevención de adicciones; sin embargo, no existe evidencia documentada de actividades específicas realizadas por el Club León, indicadores de impacto y justificación para la implementación de un programa preventivo que requirió del pago de nóminas de jugadores profesionales.

Finalmente, puntualizó que la opacidad con la que se manejó ese asunto viola sistemáticamente derechos fundamentales, por lo cual se requiere investigar exhaustivamente el destino de los recursos, así como los criterios específicos para la selección del Club León como beneficiario. La propuesta se turnó a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su dictaminación.

Su compañero David Martínez Mendizábal abordó el tema de las personas comerciantes desalojadas de calles del centro de la ciudad de León para demandar diálogo con la presidenta municipal de esa localidad.

Pretenden prohibir cirugías estéticas en personas menores de dieciocho años

El morenista Antonio Chaurand presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato y al Código Penal estatal, con la finalidad de prohibir la realización de cirugías estéticas en personas menores de dieciocho años, salvo cuando se trate de procedimientos reconstructivos o funcionalmente necesarios, así como ejercer sanciones contra quien realice dichos procedimientos.

La iniciativa parte correspondiente a la Ley de Salud del Estado de Guanajuato se remitió a la Comisión de Salud Pública; mientras que lo relativo al Código Penal se turnó a la Comisión de Justicia para su estudio y dictamen.