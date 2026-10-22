Manuel Doblado reúne a siete municipios en Tianguis Cultural con música, danza y artesanías

Manuel Doblado, Guanajuato.- Representantes de siete municipios de Guanajuato participaron en el Tianguis Cultural realizado en la Plaza de Armas “Insurgente José Antonio Torres”, en Manuel Doblado, donde se llevaron a cabo presentaciones musicales, danza, teatro, exposiciones artesanales y talleres gratuitos.

El encuentro reunió a participantes de Silao, Cuerámaro, Pénjamo, San Felipe, Guanajuato capital, Ocampo y Manuel Doblado, con el propósito de compartir las expresiones artísticas, culturales y gastronómicas de sus localidades.

La actividad fue organizada en coordinación con la Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato y se desarrolló desde las 10 de la mañana hasta después de las 4 de la tarde.

Música, danza y teatro en la Plaza de Armas

Las actividades comenzaron con la instalación de los espacios de exhibición y talleres. Posteriormente, a las 10:30 de la mañana, se realizó la ceremonia de bienvenida con autoridades municipales y representantes culturales del estado.

Durante la jornada se presentaron José Ramiro Rangel, José Alberto Jiménez, Sergio Emanuel y Kate Mireles, cantantes e intérpretes de Ocampo y Pénjamo.

También participó el ballet folklórico Acamapichtli, de San Felipe, así como Antonio Araujo Aguirre, conocido como “El Pirata de los Cuentos”, originario de Silao.

Guanajuato capital estuvo representado por Música de Flor Autonomía, mientras que Cuerámaro participó con Máster Dance y Poncho Hernández.

Por parte de Manuel Doblado se presentaron el grupo de teatro de la Casa de la Cultura y el coro infantil “Vientos Musicales”.

Ofrecen talleres gratuitos de artesanías

Además de las presentaciones artísticas, los asistentes pudieron conocer diferentes técnicas artesanales mediante exposiciones y talleres gratuitos.

Entre las actividades estuvieron la pintura sobre yeso, tejido crochet, cerámica, elaboración de velas aromáticas, alebrijes, piñatas y pintura sobre tela.

También hubo espacios dedicados a las chorreadas y el tequila, así como una exhibición de la empresa Campo Toro.

Las actividades permitieron mostrar productos, técnicas y expresiones tradicionales de los municipios participantes.

Alcalde destaca intercambio cultural entre municipios

Durante su mensaje de bienvenida, el presidente municipal de Manuel Doblado, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, agradeció la participación de las delegaciones visitantes y destacó la oportunidad de conocer las tradiciones de otras localidades del estado.

“Agradecer a los municipios de Ocampo, San Felipe, Guanajuato, Cuerámaro, Silao, Pénjamo que estén aquí con nosotros. Van a conocer muchas de las cosas culturales que tienen estos municipios”, expresó.

El alcalde señaló que este tipo de actividades permiten a los habitantes acercarse a la diversidad cultural, gastronómica y artística de Guanajuato.

Participan autoridades municipales y culturales

Al encuentro asistieron la presidenta del Sistema DIF Municipal, Marisol Ramírez; la síndica Raquel Ruiz; y los regidores Daniela Loza León, Rodrigo Rodríguez, Paula Guadalupe Zamora, Juan Manuel Flores, Judith Hernández y Mayra de Jesús Méndez.

También estuvieron presentes el secretario del Ayuntamiento, Francisco Castellano; la coordinadora de Desarrollo Cultural Municipal, Teresa Olvera Palomares; y la coordinadora regional de Casas de la Cultura, Adriana Estefanía Valadez.

El Tianguis Cultural concluyó después de las 4 de la tarde, tras una jornada de actividades que reunió a artistas, artesanos y representantes culturales de siete municipios en el centro de Manuel Doblado.