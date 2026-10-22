Guanajuato tendrá un nuevos parques industriales

Guanajuato.- Guanajuato forma parte de las ocho entidades del Plan México, donde se construirán 20 nuevos parques industriales privados y tendrán una inversión superior a 670 millones de dólares con una proyección de más de 32 mil empleos. El anuncio lo realizó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la conferencia mañanera.

La subsecretaria de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ximena Escobedo Juárez, explicó que los complejos se levantarán en 17 municipios y que la mayor parte se concentra en el norte específicamente entre Coahuila y Nuevo León donde se sumarán 10 parques.

Además, la Ciudad de México y el Estado de México con cinco; Baja California, dos y los tres restantes se repartirán entre Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato.

Hasta ahora no se ha precisado cuántos de esos tres parques corresponden a Guanajuato ni en qué municipio se ubicarán, como tampoco su nombre, monto de inversión, superficie o número de empleos. Tampoco se dieron fechas de inicio de obra o de operación.

En conjunto, los 20 parques sumarán alrededor de 4.6 millones de metros cuadrados de naves e infraestructura, con capacidad para recibir a unas 175 empresas de sectores como alimentos, medicamentos, electrónica y centros de distribución.

La inversión proviene de desarrolladores agrupados en la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP), donde el presidente del consejo directivo, David O’Donnell, atribuyó el anuncio a “la confianza que el sector empresarial tiene en el país”.

Con este paquete, el Plan México acumula 40 parques industriales comprometidos, luego de un primer grupo de 20 presentado en febrero. La meta del Gobierno federal es llegar a 100 nuevos parques durante el sexenio.

Para los municipios del suroeste y del corredor industrial de Guanajuato, como Silao, Irapuato y Salamanca, podrían ser parte de la llegada de estos nuevos parques industriales.