Manuel Doblado entrega becas a 1,034 estudiantes por más de 1.8 mdp

Manuel Doblado, Guanajuato.- Un total de 1,034 estudiantes de Manuel Doblado recibieron becas para apoyar su continuidad académica, con una inversión de 1 millón 809 mil 750 pesos, informó la Dirección de Educación municipal.

La entrega se realizó con la presencia de padres y madres de familia, quienes acudieron a recibir los apoyos correspondientes al ciclo actual.

La titular de Educación, Odalis Isamar Juárez, explicó que para este ciclo las autoridades municipales contemplaron dar continuidad al crecimiento de la cobertura de becas para niñas, niños y jóvenes dobladenses.

Cuatro tipos de becas

Del total de apoyos entregados, 744 corresponden a becas generales, 48 académicas, 25 de sostenimiento y 217 de transporte.

La entrega se realizó en diferentes horarios de acuerdo con el tipo de apoyo. Durante la mañana fueron atendidos los beneficiarios de las becas generales y académicas, mientras que por la tarde correspondió a los apoyos de transporte y sostenimiento.

Durante el acto también se entregaron dos cheques simbólicos a estudiantes y sus madres de familia, como muestra del objetivo de la reunión.

Destacan impacto de las becas en las familias

La señora Mónica Ruíz Salazar agradeció a las autoridades por el otorgamiento de las becas y señaló que este tipo de apoyos generan un impacto positivo no solo en la vida de los estudiantes, sino también en sus familias.

Por su parte, el presidente municipal, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes, destacó que el gobierno busca generar nuevas oportunidades de desarrollo para las y los dobladenses.

Señaló que es importante que las actuales generaciones de estudiantes tengan una mejor preparación y cuenten con herramientas para alcanzar sus metas académicas.

“Tenemos que estar muy de cerca de nuestros estudiantes, porque queremos que Manuel Doblado tenga jóvenes cada vez más preparados. Estamos preocupados por traer más fuentes de empleo aquí al municipio… queremos que esas oportunidades que estamos trayendo sean en algún momento aprovechadas por los chavos que ahorita están estudiando”, expresó.

A la entrega acudieron también la síndica del Ayuntamiento, Raquel Ruíz, así como los regidores David Emmanuel Rojas, Daniela Loza, Rodrigo Rodríguez y Paula Guadalupe Zamora.